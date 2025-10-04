Bờ biển Sầm Sơn ngổn ngang đất cát, rác thải sau bão

Năm ngày sau bão Bualoi, tuyến đường Hồ Xuân Hương dài hơn 3 km dọc bờ biển Sầm Sơn ngổn ngang đất đá, rác thải, nhiều đoạn ách tắc.
Bão Bualoi đổ bộ rạng sáng 29/9 vào Nghệ An - bắc Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 11, lưu trên đất liền 13 giờ trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào. Nằm rìa tâm bão, Thanh Hóa hứng gió cấp 6-8, mưa to, làm 6 người chết, 1.953 nhà tốc mái, hư hỏng.
Sau bão Bualoi, rác thải ngập tràn bờ biển Sầm Sơn, nhiều thân cây lớn nặng hàng trăm kg vẫn chưa được thu dọn.
Một khối bêtông lớn của kè bờ biển bị sóng vặn gãy, cuốn trôi lên mặt đường Hồ Xuân Hương.
Thuyền đánh cá của ngư dân phường Sầm Sơn bị sóng phá hỏng, trôi dạt vào bờ, sáng 4/10.
Toàn bộ lều lán chứa ngư lưới cụ của ngư dân và các trạm gác liên ngành dọc bờ biển Sầm Sơn bị sóng đánh sập, cuốn trôi.
Hầu hết khu vực tắm tráng dành cho du khách ven biển bị hư hỏng.
Tại trung tâm bãi tắm B Sầm Sơn, một trụ điện bị gió bão quật đổ, nằm ngổn ngang. Hệ thống điện ngầm và nước sạch ven biển bị sóng đánh đứt gãy nhiều đoạn.
Bên trong hubway số 9, cát ngập sâu 60-70 cm. Đơn vị quản lý phải thuê người xúc vận chuyển ra ngoài.
Anh Lê Thiên Quân, 33 tuổi, nhân viên quản lý hubway cho biết vẫn chưa hết sợ hãi sau đêm bão Bualoi. Rạng sáng 29/9, một mình ở lại trông quầy bar, anh chứng kiến từng đợt sóng cao 2-3 m liên tiếp táp vào.
"Em chỉ sợ cửa kính đổ sập thì bị cuốn trôi theo dòng nước dữ", Quân kể lại, chỉ biết ngồi nép trong góc mong bão qua nhanh. Sáng ra, đồ đạc ngổn ngang, cửa chính sập, nền nhà ngập cát.
Trên bờ biển Sầm Sơn, hai người đàn ông ngồi hóng mát bên cạnh là nhà hàng bị hư hỏng và nền gạch bị sóng xé nát.
Người dân băng qua tuyến đường ngập cát ở Sầm Sơn. Triều cường đã cuốn hàng nghìn m3 cát tràn lên đường phố Sầm Sơn. Chính quyền phường huy động máy xúc, ôtô vận chuyển cát trở lại bãi biển.
Bờ biển Sầm Sơn tan hoang, ngập cát và rác. Thống kê đến sáng nay, bão Bualoi làm 53 người chết, 14 người mất tích, 168 người bị thương, tổng thiệt hại vật chất 16.627 tỷ đồng. Video: Lê Hoàng
Lê Hoàng