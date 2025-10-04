Bờ biển Sầm Sơn ngổn ngang đất cát, rác thải sau bão

Bên trong hubway số 9, cát ngập sâu 60-70 cm. Đơn vị quản lý phải thuê người xúc vận chuyển ra ngoài.

Anh Lê Thiên Quân, 33 tuổi, nhân viên quản lý hubway cho biết vẫn chưa hết sợ hãi sau đêm bão Bualoi. Rạng sáng 29/9, một mình ở lại trông quầy bar, anh chứng kiến từng đợt sóng cao 2-3 m liên tiếp táp vào.

"Em chỉ sợ cửa kính đổ sập thì bị cuốn trôi theo dòng nước dữ", Quân kể lại, chỉ biết ngồi nép trong góc mong bão qua nhanh. Sáng ra, đồ đạc ngổn ngang, cửa chính sập, nền nhà ngập cát.