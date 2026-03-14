Bố Alysa Liu: 'Quãng nghỉ hai năm tốt cho sức khỏe tinh thần con tôi'

Ba tuần sau khi giành hai HC vàng Olympic, Alysa Liu bước vào vòng quay của người nổi tiếng, nhưng với cha cô, Arthur Liu, điều quan trọng nhất vẫn là con gái phải được sống bình thường và ngủ đủ.

"Quãng nghỉ đó thực sự rất quan trọng", ông Arthur Liu nói về hai năm con gái rời xa trượt băng trước khi trở lại và giành cú đúp HC vàng tại Olympic mùa Đông 2026. "Con bé có cơ hội trải nghiệm cuộc sống và những điều mà một thiếu niên bình thường trải qua. Điều đó rất tốt cho sức khỏe tinh thần của nó".

Ảnh cũ của Alysa Liu chụp cùng cha cô, Arthur Liu. Ảnh: Instagram/alysaxliu

Ông Arthur là luật sư sống tại thành phố Oakland (California). Những ngày này, ông cũng đang làm quen với một thực tế mới là con gái ông đã trở thành ngôi sao. Không chỉ Alysa Liu được nhận ra ở sân bay, siêu thị hay nhà hàng, mà chính ông cũng bắt đầu gặp những tình huống tương tự. "Mọi người còn nhận ra cả tôi. Thậm chí vài thẩm phán trong tòa cũng chúc mừng", ông nói với San Francisco Chronicle.

Câu chuyện gần đây nhất xảy ra trong một phiên làm việc ở tòa án tại Walnut Creek. Một phiên dịch nhìn ông rồi bất ngờ thốt lên: "Ông là bố của Alysa Liu!".

Ba tuần sau khi đăng quang tại Olympic Milano-Cortina, cuộc sống của Alysa Liu thay đổi nhanh chóng. Từ sân băng ở Italy, cô trở về California nghỉ vài ngày trước khi bắt đầu chuỗi hoạt động truyền thông dày đặc tại Boston và New York. Cô xuất hiện trên chương trình truyền hình buổi sáng Today Show, chụp ảnh bìa cho Teen Vogue và gặp nhiều người nổi tiếng, trong đó có diễn viên Daniel Radcliffe.

Nhưng với Arthur Liu, điều ông quan tâm nhất là con gái cần nghỉ ngơi. "Là một người cha, tôi luôn rất để ý chuyện các con phải ngủ đủ", ông nói. "Tôi nghe nói sau khi thi đấu xong nó gần như không ngủ được một thời gian. Nó nên tận hưởng chiến thắng, rồi lấy lại cân bằng. Nhưng trước hết, trời ơi, hãy ngủ một giấc cho ra ngủ".

Alysa từng là thần đồng trượt băng Mỹ, vô địch quốc gia khi mới 13 tuổi. Nhưng sau Olympic 2022 tại Bắc Kinh, cô bất ngờ giải nghệ ở tuổi 16 vì áp lực kéo dài.

Trong hai năm rời xa sân băng, Liu trải nghiệm cuộc sống bình thường của một thiếu niên như đi học ở trường cùng bạn bè, trượt tuyết, lấy bằng lái xe. Với Arthur, thời gian đó giúp con gái tìm lại niềm vui ban đầu với môn thể thao từng khiến cô kiệt sức.

Các họa sĩ thuộc nhóm Illuminaries vẽ bức tranh tường tôn vinh nhà vô địch Olympic trượt băng nghệ thuật Alysa Liu trên đại lộ Telegraph ở Oakland, bang California, Mỹ ngày 28/2/2026. Ảnh: S.F. Chronicle

Sự trở lại của Liu năm 2024 cũng đánh dấu thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa hai cha con. Trước đây, Arthur Liu từng tham gia sâu vào sự nghiệp của con như chọn HLV, sắp xếp lịch tập và theo dõi sát sao quá trình huấn luyện. Nhiều năm liền, ông gần như đóng vai trò quản lý không chính thức của con gái.

Sự can thiệp đó khiến mối quan hệ hai cha con nhiều lúc căng thẳng. Liu từng thừa nhận trượt băng khi đó "gần như là công việc của bố". Áp lực tích tụ theo thời gian, cho đến khi cô quyết định dừng lại sau Olympic 2022.

Sau này, Liu cũng thẳng thắn nói rằng cảm xúc của cô với cha khá phức tạp. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Rolling Stone, nhà vô địch Olympic cho biết cô từng khó chịu khi thấy cha vui mừng về quyết định trở lại thi đấu. Lý do là ông từng phản đối việc cô giải nghệ trước đó.

Sự bất hòa đó khiến Liu đặt ra ranh giới mới khi quay lại sân băng. Cô muốn tự kiểm soát sự nghiệp của mình. Arthur Liu vì thế lùi lại, từ người trực tiếp tham gia quyết định trở thành khán giả trên khán đài. Ông chấp nhận thay đổi ấy. "Con bé có tinh thần tự do giống tôi", ông từng nói.

Ba tuần sau chiến thắng của Alysa Liu, Oakland tổ chức buổi lễ vinh danh cô tại quảng trường Frank Ogawa. Ông Liu chỉ tham gia trong vai trò khán giả, ngồi ở phía dưới khi con gái được vinh danh trên sân khấu. Nhưng có thời điểm người dẫn chương trình giới thiệu và vinh danh ông, trước tràng pháo tay của hàng nghìn người góp mặt. "Ông Liu được tán dương như nhân vật chính của buổi lễ, chứ không phải Alysa", báo Mỹ Athletic viết.

"Đến giờ tôi vẫn còn vui sướng tột độ", ông nói. "Oakland là quê nhà của chúng tôi. Thật tuyệt khi có thể ăn mừng cùng tất cả những người đã ủng hộ và yêu mến con bé, chia sẻ niềm vui này với mọi người ở quê nhà".

Hoàng An (theo Athletic, SFChronicle)