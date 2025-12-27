Binh chủng Đặc công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 27/12, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới được trao cho 7 tập thể thuộc Quân đội và Công an, trong đó có Binh chủng Đặc công.

Lễ trao được tổ chức tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11. Các tập thể được phong tặng gồm Cục Cứu hộ, Cứu nạn; Cục Quân huấn - Nhà trường; Binh chủng Đặc công; Binh đoàn 15 thuộc Bộ Quốc phòng; Công an thành phố Hà Nội; Cục Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể. Ảnh: Giang Huy

Chia sẻ trong phóng sự trình chiếu tại Đại hội, đại tá Phạm Ngọc Vũ, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công, cho biết người lính đặc công luôn phải có quyết tâm cao, tinh thần quả cảm. Họ không chỉ đối mặt với kẻ thù mà còn với môi trường tác chiến đặc biệt khắc nghiệt, nhất là khi huấn luyện, làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Khi tàu rời bến, cán bộ, chiến sĩ phải gác lại mọi tâm tư, tình cảm và trách nhiệm gia đình để ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đại tá Vũ, sự hy sinh của bộ đội đặc công rất đặc biệt và thầm lặng, bởi nhiệm vụ thường diễn ra sâu trong lòng địch; nếu thắng lợi sẽ trở về, còn nếu không thì có thể hy sinh tất cả.

Bộ đội đặc công Sự hy sinh thầm lặng của Bộ đội Đặc công. Video: VTV

Cũng tại Đại hội, danh hiệu Anh hùng Lao động được trao cho các tập thể gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Tập đoàn Viettel, Công ty TH Nghệ An. Các cá nhân được phong tặng có kỹ sư Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, cùng một số cá nhân tiêu biểu khác.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 có 2.025 đại biểu tham dự, trong đó gần 1.300 cá nhân và đại diện tập thể điển hình trên các lĩnh vực. 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 36 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tiêu biểu cho đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lao động cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Giang Huy

Ngoài ra, Đại hội có 138 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề như thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công. Có 1.326 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động, sản xuất trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Hồng Chiêu