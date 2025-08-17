Biểu tình yêu cầu chấm dứt xung đột Gaza bùng phát khắp Israel

Nhiều người Israel xuống đường trên khắp cả nước, kêu gọi gây áp lực để chính phủ chấm dứt chiến dịch ở Gaza và đưa con tin trở về.

Quốc kỳ Israel kèm chân dung những con tin bị giam giữ ở Dải Gaza hôm nay được treo lên tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, điểm tập trung thường xuyên của những người phản đối chiến sự ở Dải Gaza. Người biểu tình còn tràn xuống một số tuyến đường, trong đó có cao tốc nối Tel Aviv và Jerusalem, đồng thời đốt lốp xe và gây ách tắc giao thông.

Những người tổ chức biểu tình và nhóm hoạt động đại diện cho gia đình các con tin đã kêu gọi tiến hành tổng đình công vào chủ nhật, ngày đầu tiên trong tuần ở Israel. Nhiều cơ sở kinh doanh ở các thành phố lớn của nước này đã đóng cửa.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến và thả tất cả các con tin. Đã đến lúc giúp Israel phục hồi và hướng tới một Trung Đông ổn định hơn", Doron Wilfand, người biểu tình 54 tuổi, cho hay.

Lực lượng an ninh Israel giải tán người biểu tình trong một đường hầm ngày 17/8. Ảnh: AFP

Nhóm vận động Diễn đàn Con tin và Người mất tích tuyên bố sẽ "đóng cửa đất nước trong hôm nay", kèm thông điệp "Đưa con tin trở về, chấm dứt chiến tranh". Họ lên kế hoạch dựng lều biểu tình gần biên giới với Dải Gaza, cam kết sẽ thúc đẩy cuộc đấu tranh và làm hết sức để đưa người thân trở về. "Nếu không đưa con tin về bây giờ, chúng ta sẽ mất họ mãi mãi", nhóm cho hay.

Những người biểu tình cũng tuần hành ở Beeri, khu dân cư gần biên giới Dải Gaza và cũng là một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023.

Truyền thông Israel cho biết các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều địa điểm trên khắp đất nước.

Phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Tel Aviv, Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định giới chức muốn đưa các con tin trở về càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi quốc tế gây áp lực lên nhóm vũ trang Hamas.

Một số thành viên chính phủ Israel, vốn có quan điểm cứng rắn và phản đối đình chiến với Hamas, đã lên án các cuộc biểu tình. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich chỉ trích đây là "chiến dịch sai lầm, gây ảnh hưởng xấu và đang tiếp tay cho Hamas".

Bộ trưởng Văn hóa Miki Zohar cho rằng phong tỏa đường sá và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày "là sai lầm nghiêm trọng và phần thưởng cho kẻ thù".

Cảnh sát Israel đã tăng cường lực lượng, tuyên bố không dung thứ các hành động gây rối loạn trật tự công cộng.

Người biểu tình tại Kiryat Shmona, khu dân cư ở phía bắc Israel, ngày 17/8. Ảnh: AFP

Biểu tình diễn ra hơn một tuần sau khi nội các Israel phê duyệt kế hoạch chiếm đóng Gaza City với mục tiêu đánh bại hoàn toàn Hamas.

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin.

Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến gần 62.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Các video gần đây do Hamas công bố cho thấy hai con tin gầy yếu và suy kiệt, làm dấy lên lo ngại về số phận của các con tin.

Hồng Hạnh (Theo AFP)