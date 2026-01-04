Biểu tình tại nhiều thành phố Mỹ để phản đối vụ bắt Tổng thống Venezuela

Người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 3/1 để phản đối việc lực lượng Mỹ đột kích vào Venezuela, cầm biểu ngữ yêu cầu "chấm dứt cuộc chiến với Venezuela".

Quân đội Mỹ rạng sáng cùng ngày tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.