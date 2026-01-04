Biểu tình tại nhiều thành phố Mỹ để phản đối vụ bắt Tổng thống Venezuela

Người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 3/1 để phản đối việc lực lượng Mỹ đột kích vào Venezuela, cầm biểu ngữ yêu cầu "chấm dứt cuộc chiến với Venezuela".
Quân đội Mỹ rạng sáng cùng ngày tiến hành cuộc đột kích chớp nhoáng vào thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
Người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng mang theo các biểu ngữ "Dừng ngay việc ném bom Venezuela", "Không đổi máu lấy dầu mỏ".
Tại thành phố San Francisco, bang California, hàng trăm người tuần hành trên phố Market để phản đối chiến dịch tập kích Venezuela của chính quyền Trump.
Theo một quan chức cấp cao giấu tên ở Venezuela, ít nhất 40 người đa thiệt mạng, bao gồm cả quân nhân và dân thường, trong cuộc đột kích của Mỹ.
Đám đông tuần hành ở San Francisco cùng khẩu hiệu "Không gây chiến ở Venezuela", "Người dân muốn hòa bình, không phải chiến tranh với Venezuela".
Biểu tình ở thành phố Las Vegas, bang Nevada sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đưa quân vào Venezuela để bảo vệ các mỏ dầu và các công ty Mỹ sẽ khai thác dầu tại đây.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump "không trung thực với người dân Mỹ" trong kế hoạch về Venezuela.
Đám đông đội mưa biểu tình ở Quảng trường Pershing, thành phố Los Angeles, bang California.
"Tất cả những gì Mỹ nhìn thấy chỉ là tiền. Họ không thấy những con người thực sự đang cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp. Đó là lý do họ tập kích đất nước này giữa đêm", nhà hoạt động Kameron Hurt nói khi tham gia cuộc biểu tình ở Los Angeles.
Người biểu tình mang theo nhiều thông điệp phản đối hành động sử dụng vũ lực với Venezuela trong cuộc biểu tình ở Quảng trường Pershing, thành phố Los Angeles, bang California.
Biểu tình phản chiến nổ ra ở thành phố Chicago, bang Illinois.
"Trong lúc Mỹ tiến hành chiến tranh đế quốc, cơ sở hạ tầng công cộng và các chương trình xã hội trong nước của chúng ta lại bị tổn hại", Ủy ban Phản chiến Chicago, một trong những nhóm tổ chức biểu tình, tuyên bố. "Chúng tôi không muốn tiền thuế của người dân được dùng để nuôi dưỡng chiến tranh, cũng không muốn chính phủ tiến hành cuộc chiến chống lại quốc gia có chủ quyền Venezuela!".
Người biểu tình tập trung trước Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở Newburgh, New York trước khi ông Maduro bị đưa tới cơ sở này.
Biểu tình phản đối cuộc đột kích của chính phủ Mỹ vào Venezuela tại thành phố Boston, bang Massachusetts.
Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sẽ hầu tòa tại tòa án liên bang Manhattan, New York vào tuần tới. Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez lên án "vụ bắt cóc" nhằm vào vợ chồng Tổng thống Maduro và yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho họ, đồng thời bác bỏ khả năng hợp tác với chính quyền Trump.
Huyền Lê (Theo CNN, AP, AFP, Reuters)