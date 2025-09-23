Biểu tình khắp Italy để phản đối chiến sự Gaza

Người Italy xuống đường ở nhiều thành phố để biểu tình phản đối chiến sự Gaza, một số cuộc đụng độ giữa người tham gia và cảnh sát đã nổ ra.

Hàng chục nghìn người Italy hôm 22/9 xuống đường tham gia phong trào hành động toàn quốc nhằm "lên án tội ác diệt chủng ở Gaza", với các cuộc tuần hành, đình công và chặn đường ở gần 80 thành phố, thị trấn. Một số cuộc biểu tình đã leo thang thành bạo lực, khi đám đông đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Cảnh sát thủ đô Rome ước tính khoảng 20.000 người tập trung trước nhà ga trung tâm, nhiều người trong số đó là sinh viên, mang theo cờ Palestine và hô vang khẩu hiệu phản chiến "Tự do cho Palestine". Một đoàn tuần hành khác đi qua khu di tích Đấu trường La Mã với biểu ngữ "Chống diệt chủng. Hãy chặn mọi thứ lại".

"Đất nước Italy hôm nay đình công. Chính phủ toàn nói suông chứ không hành động", Federica Casino, 52 tuổi, nói trong lúc tham gia biểu tình cùng sinh viên để tưởng nhớ "những đứa trẻ thiệt mạng và bệnh viện bị phá hủy ở Gaza".

Cảnh sát chống bạo động giải tán đám đông biểu tình quá khích bên ngoài nhà ga trung tâm thành phố Milan ngày 22/9. Ảnh: AFP

Ở thành phố Milan, ban tổ chức cho hay khoảng 50.000 người đã xuống đường biểu tình. Một số nhóm quá khích đã xô xát với cảnh sát chống bạo động tại nhà ga trung tâm thành phố.

Lực lượng an ninh dùng hơi cay để giải tán, trong khi một số người ném vật cứng, bom khói và làm vỡ cửa kính của tòa nhà. Ít nhất 60 cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ.

Thành phố Bologna cũng ghi nhận hơn 10.000 người xuống đường. Một nhóm còn chặn đường cao tốc huyết mạch của thành phố, trước khi bị cảnh sát giải tán bằng vòi rồng.

Tại Genoa và Livorno, công nhân cảng tự tổ chức phong tỏa lối vào. Một số cuộc tuần hành tương tự diễn ra ở Turin, Florence, Naples và Sicily. Tổ chức Công đoàn Quần chúng (USB) cũng kêu gọi đình công toàn quốc trong 24 giờ, yêu cầu chính phủ Italy cắt quan hệ với Israel để thể hiện đoàn kết với nhân dân Palestine.

Người biểu tình chặn đường tại thủ đô Rome để phản đối chiến sự Gaza và lên án Israel. Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình, đình công trên toàn quốc làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống giao thông công cộng ở Rome, nhiều tuyến đường sắt quốc gia bị chậm trễ hoặc hủy chuyến. Ở Milan, một tuyến metro lớn phải đóng cửa. Sinh viên ở Turin và Bologna chặn lối vào giảng đường.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án các cuộc đụng độ bạo lực ở Milan là "đáng xấu hổ", cho rằng những gì diễn ra "thực chất là bạo lực và phá hoại chứ không liên quan gì đến đoàn kết và sẽ không thay được đổi điều gì ở Dải Gaza, thay vào đó chỉ chuốc lấy tai họa cho chính những công dân Italy".

Thị trưởng Milan Giuseppe Sala cũng chỉ trích các hành động phá hoại là "không thể biện minh và chắc chắn không giúp ích gì cho Gaza".

Người biểu tình leo lên một công trình nghệ thuật ở thành phố Turin, phía tây bắc Italy, vẫy cờ ủng hộ Palestine. Ảnh: AFP

Chính phủ của Thủ tướng Meloni thời gian qua thể hiện thái độ ngày càng gay gắt với chiến dịch tấn công Gaza của Israel, nhưng chưa công nhận Nhà nước Palestine, dù loạt quốc gia phương Tây đã có động thái như vậy.

Italy cũng tỏ ra miễn cưỡng trước đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về trừng phạt thương mại với Israel, dù nước này đã ngừng bán vũ khí cho Israel kể từ khi chiến sự nổ ra tại Dải Gaza.

Dù vậy, áp lực trong nước đang ngày càng lớn. Theo khảo sát mới của hãng Only Numbers được công bố gần đây trên báo La Stampa, gần 64% người Italy coi tình hình nhân đạo ở Gaza là rất nghiêm trọng và gần 41% mong muốn Italy công nhận Nhà nước Palestine.

Thanh Danh (Theo AFP, BBC)