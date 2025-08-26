Biển Thiên Cầm tan hoang sau bão

Hà TĩnhHàng trăm ngôi nhà tại khu du lịch Thiên Cầm, trong đó có nhiều nhà hàng, khách sạn bị đổ, sập, tốc mái, sau khi bão Kajiki quét qua.

Chiều 26/8, con đường dẫn vào trung tâm du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vắng bóng du khách. Trên bãi cát dài hơn 3 km, cây phi lao bật gốc, mái tôn và bàn ghế từ các ki-ốt bị sóng đánh văng xa hàng chục m. Nhiều thuyền nan, phao bơi, vật dụng phục vụ khách bị cuốn trôi hoặc vùi lấp trong cát.

Hồ bơi một khách sạn tại khu du lịch Thiên Cầm, xã Thiên Cầm ngổn ngang tôn trên bờ và dưới hồ, sau bão Kajiki. Hiện khu vực này đang ngừng đón khách. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu phố vốn sầm uất với hàng chục nhà hàng san sát giờ tan hoang. Khung nhôm, biển hiệu bị mưa gió xé toạc, mặt đường la liệt kính vỡ, phần trang trí của các nhà hàng hư hỏng gần như hoàn toàn. Ông Nguyễn Nam Châu, một chủ nhà hàng, cho biết dãy nhà hàng dọc bãi tắm Thiên Cầm chịu "thiệt hại khủng khiếp", hàng chục cơ sở đổ sập hoặc tốc mái.

Trên các tuyến đường ven biển từng đông đúc khách dịp 30/4 và cao điểm hè, nay rác ngập, cây đổ chắn lối khiến việc đi lại khó khăn. Một số hộ kinh doanh đã cố gắng thu dọn tạm, song gặp trở ngại do mất điện, hoàn lưu bão gây mưa kéo dài. Thiệt hại ước tính mỗi hộ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Một khu nhà hàng, quán ăn ven biển Thiên Cầm bị gió bão xé toạc mái tôn. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Phạm Danh Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông khu vực Cẩm Xuyên, cho biết đã bố trí cán bộ túc trực, phối hợp bộ đội biên phòng và công an để hỗ trợ người dân, đảm bảo công tác khắc phục được nhanh nhất.

Hệ thống cơ sở lưu trú ở Thiên Cầm cũng hư hại nặng. Nhiều khách sạn bị vỡ kính, tốc mái, biển hiệu và tấm alu mặt tiền rơi rụng. Đại diện khách sạn Công Đoàn gần 50 phòng cho hay hầu hết các phòng đều ảnh hưởng, phần mái bị gió quật tan hoang. Đến chiều 26/8, nhiều khách sạn vẫn chưa thống kê xong thiệt hại.

Mái tôn tầng 5 khách sạn Công đoàn bị tốc mái từ trưa 25/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Thiên Cầm là điểm du lịch nổi tiếng nhất Hà Tĩnh, mỗi năm đón hàng chục nghìn lượt khách. Ngành du lịch địa phương kỳ vọng dịp lễ 2/9 sẽ là cơ hội "gỡ mùa", song sau bão, toàn bộ hoạt động nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi tại đây chưa thể phục hồi để kịp đón khách.

Bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-12 chiều 25/8, duy trì hơn 10 tiếng, gây mưa lớn kéo dài ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão làm ba người chết tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; hơn 6.800 nhà bị tốc mái, riêng Hà Tĩnh chiếm 6.300 căn.

Tuấn Anh