Thời sự
Danh mục
Chủ nhật, 24/8/2025, 15:18 (GMT+7)

Biển người đội mưa chào đón đoàn diễu binh về Ba Đình

Hàng nghìn người dân đội mưa nắng, đứng ngồi kín vỉa hè trung tâm Hà Nội từ trưa để chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai vào tối nay, ngày 24/8.

Hàng nghìn người mang áo mưa, ô dù che mưa nắng trên phố Liễu Giai, chào đón đoàn xe chở chiến sĩ đi qua lúc 14h20.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay các khu vực phía Đông thành phố Hà Nội có mưa dông, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng

Người dân mặc áo cờ Tổ quốc tạo dáng chụp hình trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Võ Thạnh

Du khách nước ngoài mặc áo mưa, đội nón lá hình cờ Việt Nam chờ xem diễu binh, diễu hành trước công viên Lê Nin. Ảnh: Võ Thạnh

Nguyễn Đức Anh cùng các chị em họ đội mưa xếp hàng để lấy hàng đầu xem diễu binh ở ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài. Cả nhóm có mặt từ 10h. "Chúng tôi chưa xem hôm 21 nên rất háo hức. Trời mưa như này vẫn ổn, nếu to hơn chúng tôi mới cân nhắc tìm chỗ trú", Đức Anh nói. Ảnh: Thanh Hằng

Hai bên vỉa hè đường Hùng Vương, kế bên quảng trường Ba Đình không còn chỗ trống. Ảnh: Giang Huy

14h30, đoàn xe chở các khối diễu binh di chuyển qua ngã tư Phạm Văn Đồng giao Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Nga

Nhóm phóng viên

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự