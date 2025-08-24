Biển người đội mưa chào đón đoàn diễu binh về Ba Đình

Hàng nghìn người mang áo mưa, ô dù che mưa nắng trên phố Liễu Giai, chào đón đoàn xe chở chiến sĩ đi qua lúc 14h20.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay các khu vực phía Đông thành phố Hà Nội có mưa dông, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng
Hàng nghìn người mang áo mưa, ô dù che mưa nắng trên phố Liễu Giai, chào đón đoàn xe chở chiến sĩ đi qua lúc 14h20.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay các khu vực phía Đông thành phố Hà Nội có mưa dông, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân mặc áo cờ Tổ quốc tạo dáng chụp hình trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Võ Thạnh
Người dân mặc áo cờ Tổ quốc tạo dáng chụp hình trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Võ Thạnh
Du khách nước ngoài mặc áo mưa, đội nón lá hình cờ Việt Nam chờ xem diễu binh, diễu hành trước công viên Lê Nin. Ảnh: Võ Thạnh
Du khách nước ngoài mặc áo mưa, đội nón lá hình cờ Việt Nam chờ xem diễu binh, diễu hành trước công viên Lê Nin. Ảnh: Võ Thạnh
Nguyễn Đức Anh cùng các chị em họ đội mưa xếp hàng để lấy hàng đầu xem diễu binh ở ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài. Cả nhóm có mặt từ 10h. "Chúng tôi chưa xem hôm 21 nên rất háo hức. Trời mưa như này vẫn ổn, nếu to hơn chúng tôi mới cân nhắc tìm chỗ trú", Đức Anh nói. Ảnh: Thanh Hằng
Nguyễn Đức Anh cùng các chị em họ đội mưa xếp hàng để lấy hàng đầu xem diễu binh ở ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài. Cả nhóm có mặt từ 10h. "Chúng tôi chưa xem hôm 21 nên rất háo hức. Trời mưa như này vẫn ổn, nếu to hơn chúng tôi mới cân nhắc tìm chỗ trú", Đức Anh nói. Ảnh: Thanh Hằng
Hai bên vỉa hè đường Hùng Vương, kế bên quảng trường Ba Đình không còn chỗ trống. Ảnh: Giang Huy
Hai bên vỉa hè đường Hùng Vương, kế bên quảng trường Ba Đình không còn chỗ trống. Ảnh: Giang Huy
14h30, đoàn xe chở các khối diễu binh di chuyển qua ngã tư Phạm Văn Đồng giao Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Nga
14h30, đoàn xe chở các khối diễu binh di chuyển qua ngã tư Phạm Văn Đồng giao Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Nga
Nhóm phóng viên