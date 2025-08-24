Biển người đội mưa chào đón đoàn diễu binh về Ba Đình

Nguyễn Đức Anh cùng các chị em họ đội mưa xếp hàng để lấy hàng đầu xem diễu binh ở ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài. Cả nhóm có mặt từ 10h. "Chúng tôi chưa xem hôm 21 nên rất háo hức. Trời mưa như này vẫn ổn, nếu to hơn chúng tôi mới cân nhắc tìm chỗ trú", Đức Anh nói. Ảnh: Thanh Hằng