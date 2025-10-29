Bí thư xã được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân, được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp sáng 29/10.

Ông Hồ Huy Thành 53 tuổi, quê xã Kim Hoa, Hà Tĩnh, là tiến sĩ Quản lý đất đai. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh (cũ), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Xuân.

Ông Hồ Huy Thành, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh; và bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đồng thời thông qua danh sách bổ sung Ủy viên UBND tỉnh gồm ba nhân sự mới: ông Trần Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Điện, Chánh Thanh tra tỉnh; và ông Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh hiện gồm ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; và ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh đặt mục tiêu GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân trên 10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD và đến 2030 có 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động.

Hà Tĩnh có diện tích gần 6.000 km2, dân số hơn 1,6 triệu người. Chín tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 85% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ 2024.

Đức Hùng