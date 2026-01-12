Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 16

Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được 100% cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, cử tri biểu quyết giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết và ông Dương Minh Tuấn (Phó vụ trưởng Địa phương 3) tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Trịnh Văn Quyết 59 tuổi, quê Hải Phòng, trình độ cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trước khi được Bộ Chính trị điều động làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đầu tháng 11/2025, ông công tác trong quân đội và từng giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Nguyên Phong

Chiều cùng ngày, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri và thống nhất giới thiệu PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Phó giám đốc thường trực Học viện; PGS.TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Nhà nước và Pháp luật; PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Trước đó, ngày 8/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri và nhất trí giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ngày 10/1, Bộ Công an giới thiệu đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Vũ Tuân