Bí thư Trần Lưu Quang: Mặt trận không được né tránh các vấn đề nóng

Mặt trận Tổ quốc thành phố không được né tránh các vấn đề nóng, đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi người dân, theo Bí thư Thành ủy TP HCM.

"Giám sát phải có chiều sâu, phản biện có cơ sở và trách nhiệm", Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nêu khi chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 30/11. Ngoài ra, cơ quan mặt trận cần ghi nhận, phản ánh và khắc phục kịp thời, không để ý kiến người dân rơi vào lãng quên.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng sự dũng cảm sửa sai kịp thời sẽ củng cố niềm tin người dân đối với Mặt trận và hệ thống chính trị. Khi làm tốt vai trò này, Mặt trận không chỉ giúp chính quyền phát hiện, khắc phục sai sót mà còn tăng cường khối đại đoàn kết, tạo môi trường minh bạch và trách nhiệm trong quản lý xã hội.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, sáng 30/11. Ảnh: An Phương

Về nhiệm vụ sắp tới, ông Quang đề nghị công tác giám sát, phản biện phải thực chất, đi vào trọng tâm; không dừng lại ở phản ánh chung chung mà cần tham gia sâu vào các dự án lớn, quyết sách quan trọng của thành phố. Một số nội dung cần giám sát gồm việc thực thi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù; đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ; tham vấn chuyên sâu cho cải cách liên quan quy hoạch và an sinh xã hội.

Ngoài ra, tổ chức mặt trận cần đổi mới phương thức hoạt động, nhất là ứng dụng công nghệ vào giám sát và phản biện xã hội. Việc xây dựng hệ sinh thái tương tác số sẽ giúp Mặt trận kết nối thường xuyên với người dân, tạo kênh để họ gửi ý kiến, phản ánh vấn đề gặp phải. Một sáng kiến được nêu là lập tổng đài trực tuyến 24/7 tiếp nhận, công khai tiến độ giải quyết kiến nghị.

Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng được yêu cầu huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, xây dựng không gian phát triển mới, đóng vai trò hạt nhân kết nối và khơi dậy sự tham gia của giới trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM lần thứ nhất diễn ra ngày 29-30/11, với 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi TP HCM sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại phiên khai mạc diễn ra hôm qua, Đại hội hiệp thương chọn 146 người vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch; 8 phó chủ tịch, trong đó bà Trương Thị Bích Hạnh là Phó chủ tịch thường trực.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận thành phố triển khai chương trình đột phá "Mặt trận số – Bình dân học vụ số" và hai trọng tâm: thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; cùng tham gia thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột và nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Lê Tuyết