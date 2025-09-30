Bí thư Ninh Bình, Phú Thọ hoán đổi vị trí

Bộ Chính trị ngày 30/9 quyết định điều động, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Ninh Bình, giữ chức Bí thư Phú Thọ; ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Phú Thọ, làm Bí thư Ninh Bình.

Sáng cùng ngày, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ban Tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Đặng Xuân Phong. Trước đó, ông Phong đã được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ông Trương Quốc Huy. Ảnh: Cổng thông tin Hà Nam

Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông (Chủ tịch UBND tỉnh), Bùi Đức Hinh (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh), Bùi Huy Vĩnh (Phó bí thư Tỉnh ủy), Nguyễn Mạnh Sơn (Phó chủ tịch UBND tỉnh) và bà Bùi Thị Minh (Phó bí thư Tỉnh ủy), giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 có 97 thành viên, trong đó Ban Thường vụ 27 người.

Ông Trương Quốc Huy, 55 tuổi, quê Nam Định (cũ), có bằng cử nhân Kinh tế lao động, thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng làm Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai (Nghệ An), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (cũ), Bí thư Huyện ủy Duy Tiên. Tháng 9/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và đến tháng 3/2025 làm Bí thư Tỉnh ủy.

Khi Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới hồi tháng 6/2025, ông Huy được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Đặng Xuân Phong phát biểu sáng 30/9. Ảnh: Cổng thông tin Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ mới thành lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, có diện tích 9.361 km², dân số 4,02 triệu. Tỉnh nằm trong Vùng Thủ đô, tiếp giáp Hà Nội. Năm 2024, quy mô kinh tế đạt 354.000 tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng.

Vũ Tuân