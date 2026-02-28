Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định bổ nhiệm ông Hùng được Thủ tướng ký ngày 27/2.

Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết), 14. Ông có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn vào tháng 6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Lào Cai trong đợt bố trí Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương.

Tại Đại hội Đảng hồi tháng 1, ông Hùng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường hiện là ông Trần Đức Thắng, với các Thứ trưởng giúp việc là ông Trịnh Việt Hùng (thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Vũ Tuân