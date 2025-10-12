Bí thư Lạng Sơn được điều động làm Bí thư Sơn La

Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, từ ngày 15/10.

Quyết định được công bố ngày 12/10 tại hội nghị do Tỉnh ủy Sơn La tổ chức. Ông Hoàng Văn Nghiệm đồng thời được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng và tin tưởng với 33 năm công tác, trải qua nhiều cương vị tại tỉnh Lạng Sơn, ông Nghiệm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó.

Ông Lê Minh Hưng cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh Sơn La hỗ trợ, đồng hành ủng hộ tân Bí thư Tỉnh ủy để đưa tỉnh Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Nghiệm khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tân Bí thư cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hành động quyết liệt, hiệu quả, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 16.

Ông Hoàng Văn Nghiệm 57 tuổi, quê ở Lạng Sơn, là thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân thương mại. Từ vị trí công chức Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch; Phó chủ tịch huyện Bình Gia; Phó giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Năm 2010, ông giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn, sau đó là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình. Ông được bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn từ năm 2015 và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 12/2024.

Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cao Thiên

Trước đó ngày 27-29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 16 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 54 thành viên. Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 16. Tại Hội nghị hôm nay, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông báo Bộ Chính trị đã điều động ông Hoàng Quốc Khánh nhận nhiệm vụ công tác mới.

Là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ, có đường biên giới hơn 250 km với Lào, Sơn La rộng hơn 14.100 km2, dân số hơn 1,3 triệu. Tỉnh nằm trong số 11 địa phương không thuộc diện sáp nhập. Sau sắp xếp, tỉnh có 67 xã và 8 phường.

Sơn Thủy - Sơn Hà