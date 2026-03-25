Bí thư Khánh Hòa làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo thông báo chiều 25/3, hội nghị Trung ương 2 khóa 14 (từ 23 đến 25/3) đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Vĩnh Thành

Ông Nghiêm Xuân Thành 57 tuổi, quê xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ; Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, Cử nhân Kế toán. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Khởi đầu sự nghiệp từ vị trí cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), ông Thành có hơn 30 năm gắn bó với ngành ngân hàng.

Ông trải qua nhiều vị trí tại VietinBank như Phó chánh Văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc; Trưởng ban Thư ký Hội đồng Quản trị; Trưởng phòng Quản lý Rủi ro và Nợ có vấn đề; Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề.

Ông có 4 năm làm Giám đốc chi nhánh VietinBank Thanh Xuân rồi Đống Đa trước khi làm Phó tổng giám đốc VietinBank từ đầu năm 2012. 6 tháng sau, ông chuyển sang làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, rồi quay lại làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Giữa năm 2021, ông Thành được Bộ Chính trị luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (nay là Cần Thơ), ba năm sau giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 7/2025, tỉnh Khánh Hòa sáp nhập với Ninh Thuận, ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư tỉnh Khánh Hòa mới.

Tại Đại hội Đảng hồi tháng 1, ông tái cử Ủy viên Trung ương khóa 14.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện là ông Trần Sỹ Thanh, với 7 Phó chủ nhiệm là các ông Trần Tiến Hưng (Thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Đinh Hữu Thành, Nguyễn Minh Quang và bà Trần Thị Hiền. Ủy ban hiện có 14 Ủy viên.

Vũ Tuân