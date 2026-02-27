Bí thư Hà Nội: Phát triển đô thị sông Hồng xanh và bền vững

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho hay thành phố xác định đô thị sông Hồng phải bảo đảm an toàn, môi trường xanh, mật độ dân cư hợp lý và phát triển bền vững.

Chiều 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 (Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và khẳng định sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tại buổi tiếp xúc chiều 27/2. Ảnh: Hoàng Phong

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thay mặt các ứng cử viên giải đáp một số ý kiến của cử tri tại hội nghị như quy hoạch, môi trường, khoa học công nghệ.

Về quy hoạch Thủ đô, ông Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, đặc biệt trong định hướng phát triển không gian đô thị ven sông Hồng.

Theo Bí thư Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã báo cáo Bộ Chính trị về yêu cầu định hướng phát triển Hà Nội với tầm nhìn phát triển 100 năm. Trung ương thống nhất cần một thể chế vượt trội, cho phép thí điểm có kiểm soát các cơ chế mới nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho Thủ đô bứt phá.

Đồng thời, thành phố sửa Luật Thủ đô, hợp nhất các quy hoạch đã phê duyệt và bổ sung những nội dung chưa được đề cập, qua đó hình thành định hướng quy hoạch với cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng và đa lớp.

Trong định hướng này, Hà Nội sẽ khai thác đồng bộ không gian ngầm, không gian tầng cao, tầng thấp; tăng cường kết nối với các địa phương vùng Thủ đô; xử lý các hạn chế về năng lực hạ tầng và quản trị đô thị. Đây được xem là giải pháp căn cơ để Thủ đô phát triển bền vững trong nhiều năm tới.

Riêng với không gian đô thị sông Hồng, thành phố xác định phải bảo đảm an toàn, môi trường xanh, mật độ dân cư hợp lý và phát triển bền vững. Quy hoạch sẽ được công khai để người dân giám sát và thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục.

Bí thư Hà Nội khẳng định, việc hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quy hoạch và phát triển không gian đô thị sông Hồng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và phát huy vai trò đầu tàu của cả nước.

Xử lý 5 điểm nghẽn

Với vấn đề ô nhiễm môi trường, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cho hay thành phố đã xác định 5 điểm nghẽn là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện nay, các điểm nghẽn này đang được các cấp chính quyền Thủ đô tích cực giải quyết trên tinh thần không để phức tạp thêm và tiến tới khắc phục triệt để.

Thành phố đã chỉ đạo phân công các cơ quan thường trực giải quyết từng điểm nghẽn, đó là: Sở Xây dựng phụ trách giải quyết điểm nghẽn úng ngập; Công an thành phố phụ trách giải quyết trật tự đô thị và ùn tắc giao thông; Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách giải quyết ô nhiễm môi trường; Sở Y tế phụ trách giải quyết an toàn thực phẩm. Lãnh đạo thành phố thực hiện giao ban hằng tuần để đánh giá tiến độ giải quyết cũng như kịp thời đưa ra giải pháp xử lý.

Thành phố Hà Nội sẽ phát triển đô thị hai bên sông Hồng. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Bí thư Hà Nội những biện pháp của thành phố đã cho thấy kết quả bước đầu. Ví dụ về ô nhiễm không khí thành phố xác định có ba nguồn ô nhiễm chính từ nội tại thành phố (đốt rơm rạ, khí thải sản xuất, giao thông), từ các tỉnh xung quanh phát thải sang địa bàn thành phố và do thời tiết. Thành phố đã có lộ trình giải quyết như HĐND ra chính sách hỗ trợ dừng ngay các cơ sở trạm trộn bê tông, đốt rơm rạ. Bên cạnh đó thành phố đã thống nhất lộ trình di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi bán kính 100 km.

Về úng ngập, thành phố đang triển khai 10 dự án khẩn cấp để xử lý úng ngập, đồng thời cải tạo hệ thống đường ống thoát nước, trạm bơm. Trật tự đô thị, dịp tết vừa qua người dân, du khách trong nước quốc tế đến Thủ đô đều thấy vỉa hè Hà Nội đã gọn và sạch hơn, 292 công viên vườn hoa đã được chỉnh trang để phục vụ người dân.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, thành phố và các đơn vị liên quan đã thống nhất trong tháng 4 khởi công đồng bộ dự án cải tạo dòng sông Cầu Bây dài 12,9 km tại Hà Nội và toàn bộ hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Phấn đấu sau 2 sau năm dự án hoàn thành, khu vực hai quận Long Biên và Gia Lâm cũ sẽ có cảnh quan, khí hậu tốt hơn.

Đào tạo 1.000 tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ

Nhóm vấn đề thứ ba mà cử tri quan tâm là chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong chuyến công tác Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua, các tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm và nghiên cứu rất kỹ những nội dung đột phá được nêu trong Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, họ rất mong muốn hợp tác với chúng ta trong lĩnh vực này để cùng nhau phát triển.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Ông Ngọc thông tin tất cả 126 phường xã đã được cung cấp thiết bị đầu cuối đồng bộ nhằm thực hiện chuyển đổi số trên toàn địa bàn thành phố. Với 18 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và sự ra đời của Trung tâm đổi mới sáng tạo chuyển đổi số nghiên cứu các giải pháp phục vụ tiếp theo, thành phố hy vọng đến tháng 6 sẽ thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan công quyền.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, để tạo điều kiện cho thanh niên, nhà khoa học trẻ sắp tới Hà Nội sẽ ra đời hai trung tâm đổi mới sáng tạo về Y học và Năng lượng mới. Thành phố phối hợp với trường đại học của Mỹ để đào tạo 1.000 tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số của Việt Nam. Bên cạnh đó thành phố đang đánh giá, hoàn thiện quy hoạch khu công nghệ cao Hòa Lạc với gần 2.000 ha để tổ chức làm nơi nghiên cứu tầm quốc tế và thử nghiệm với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Võ Hải