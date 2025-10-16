Bí thư Đà Nẵng làm Bí thư Đăk Lăk

Chiều 16/10, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định phân công ông Triết giữ chức Bí thư tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Nguyễn Đình Trung được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Triết 49 tuổi, quê xã Duy An, tỉnh Quảng Nam (cũ), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silicat. Ông từng kinh qua các chức vụ ở Đà Nẵng, gồm: Bí thư Thành đoàn, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chánh văn phòng Thành ủy, Bí thư quận ủy Hải Châu; Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Năm 2024, ông Triết giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Hồi tháng 6, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 9, ông Triết được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài tân Bí thư, 5 Phó bí thư gồm bà: Cao Thị Hòa An (Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực), ông Tạ Anh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, ông Đỗ Hữu Huy và ông Y Giang Gry Niê Knơng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh).

Sau sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đăk Lăk rộng hơn 18.000 km2, xếp thứ 3 cả nước, dân số hơn 3,34 triệu người với hơn 101 đơn vị hành chính cấp xã.

Trần Hóa