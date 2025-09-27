Bí thư Cần Thơ làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Thông tin được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 27/9.

Theo ông Mẫn, để tăng cường cán bộ khu vực Tây Nam Bộ cho các cơ quan Trung ương và chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Đỗ Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 (ngày 26-28/9).

Ông Đỗ Thanh Bình phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ, ngày 27/9. Ảnh: An Bình

Ông Bình, 58 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, là thạc sĩ Kinh tế, từng đảm nhiệm các chức vụ ở Kiên Giang như: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy. Từ ngày 17/1, ông làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025. Khi sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang (từ 1/7), ông Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Như vậy, tại Bộ Nội vị sẽ có 7 thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gồm: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương và Đỗ Thanh Bình.

Cùng ngày, ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Đỗ Thanh Bình.

An Bình