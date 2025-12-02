Bị phạt vì đăng video sai sự thật 'rất nhiều người chết' do mưa lũ

Nghệ AnNgười đàn ông bị phạt 5 triệu đồng vì đăng video sai sự thật về việc có nhiều người chết ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đăk Lăk do nhà bị ngập sâu trong mưa lũ.

Ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử người đàn ông ở phường Trường Vinh về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 21/11, trên Facebook cá nhân, người đàn ông đăng video ghi lại cảnh một phụ nữ đang tham gia thiện nguyện thông tin về việc "có rất nhiều người chết ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đăk Lăk do nhà bị ngập sâu". Bài đăng được nhiều tài khoản, fanpage có lượng theo dõi lớn chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk và xã Hòa Thịnh đã bác thông tin này.

Người đàn ông (góc phải), làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cảnh sát, người đàn ông thừa nhận không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Biết sai phạm, chủ tài khoản đã gỡ bỏ bài viết, chỉnh sửa bài đăng.

Đợt mưa lũ giữa tháng 11, Hòa Thịnh là địa phương thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Đăk Lăk khi 25 người tử vong (chiếm gần 40% số người chết trong toàn tỉnh), 67 nhà bị cuốn trôi, nhiều vườn tược hư hỏng, gia súc, gia cầm bị chết.

Bộ Công an cảnh báo, giữa lúc mưa lũ miền Trung đang diễn biến cực đoan thì xuất hiện nhiều video, hình ảnh do AI tạo dựng lan truyền trên mạng xã hội với nội dung thổi phồng thiệt hại, xuyên tạc công tác cứu trợ. Hơn nữa, có người bịa đặt hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ. Những thông tin sai sự thật này lan truyền rất nhanh, gây hoang mang dân chúng và làm khó công tác chỉ đạo. Công an đang thực hiện biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, xử lý những người tung tin, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đức Hùng