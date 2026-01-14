Bên trong nơi diễn ra Đại hội XIV

Hội trường chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi sẽ diễn ra các phiên họp Đại hội XIV của Đảng. Phía trên là khu vực làm việc của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nội dung trọng tâm của Đại hội XIV là thảo luận, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua 4 báo cáo quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.