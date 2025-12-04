Bên trong khách sạn U22 Việt Nam lưu trú cho SEA Games 33

Sau khi đặt chân đến Bangkok, Thái Lan, chiều 1/12, đội tuyển nam U22 Việt Nam được Ban tổ chức SEA Games 33 sắp xếp lưu trú tại The Quarter Ramkhamhaeng by UHG, khách sạn 4 sao tọa lạc tại trung tâm Bangkok. Điểm lưu trú nằm cạnh ga MRT Orange Line Ramkhamhaeng 12 và ga tàu cao tốc, cách sân bay Suvarnabhumi 30 phút di chuyển.

SEA Games 33 diễn ra từ 9-20/12 tại Thái Lan. Môn bóng đá nam quy tụ 9 đội sau khi U22 Campuchia rút lui. Ảnh: The Quarter Ramkhamhaeng by UHG