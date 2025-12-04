Bên trong khách sạn U22 Việt Nam lưu trú cho SEA Games 33

Sau khi đặt chân đến Bangkok, Thái Lan, chiều 1/12, đội tuyển nam U22 Việt Nam được Ban tổ chức SEA Games 33 sắp xếp lưu trú tại The Quarter Ramkhamhaeng by UHG, khách sạn 4 sao tọa lạc tại trung tâm Bangkok. Điểm lưu trú nằm cạnh ga MRT Orange Line Ramkhamhaeng 12 và ga tàu cao tốc, cách sân bay Suvarnabhumi 30 phút di chuyển.
SEA Games 33 diễn ra từ 9-20/12 tại Thái Lan. Môn bóng đá nam quy tụ 9 đội sau khi U22 Campuchia rút lui. Ảnh: The Quarter Ramkhamhaeng by UHG
Vị trí của khách sạn cách sân vận động Rajamangala Stadium, nơi diễn ra các trận đấu của U22 Việt Nam, khoảng 1,2-1,5 km. Khoảng cách này giúp các cầu thủ tiết kiệm thời gian di chuyển, thuận tiện cho việc sinh hoạt, tập luyện, làm quen điều kiện thi đấu trước mỗi trận.
Với quy mô 338 phòng, khách sạn có thiết kế hiện đại, tối giản theo phong cách boutique, sử dụng tông màu xanh navy chủ đạo. Ảnh: srisuda phahulrut
Các tuyển thủ được bố trí hạng phòng 3-4 triệu đồng mỗi đêm, tầm nhìn ra đường phố, có minibar, máy pha trà, cà phê và Wi-Fi miễn phí. Dịch vụ hỗ trợ bao gồm dọn phòng hàng ngày, giặt là, giữ hành lý và bãi đỗ xe rộng. Ảnh: June Hanyada
Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam lưu trú tại Classic Kameo Hotel and Serviced Apartments Sriracha thuộc huyện Sriracha, tỉnh Chonburi. Địa điểm này nằm sát bờ vịnh Thái Lan trên tuyến đường từ Bangkok đến Pattaya. Khu phức hợp 5 sao kết hợp nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ, nhằm tối ưu hóa điều kiện hồi phục và tập trung thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 33.
Khu nghỉ nằm cách sân Chonburi Daikin Stadium, nơi diễn ra ba trận vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam, khoảng 22 km, tương đương 35 phút di chuyển bằng xe chuyên dụng. Ảnh: Classic Kameo Sriracha
Classic Kameo Sriracha được thiết kế theo mô hình căn hộ dịch vụ, kết hợp giữa khách sạn cao cấp và căn hộ. Khuôn viên rộng lớn với hơn 600 phòng được du khách đánh giá cao trên các nền tảng như Booking.com và TripAdvisor (4/5 sao), nhấn mạnh vào sự tiện nghi, dịch vụ chuyên nghiệp.
Vị trí điểm lưu trú gần các tiện ích địa phương như công viên Surasak Montri và bệnh viện Phyathai Sriracha, giúp các cầu thủ dễ dàng di chuyển đến sân tập và thi đấu. Ảnh: Classic Kameo Sriracha
Đội tuyển được bố trí khoảng 20 phòng cao cấp, mức giá khoảng 2-3 triệu đồng mỗi đêm, đủ tiện nghi như điều hòa, bếp nhỏ, ban công hướng vườn hoặc biển, TV, két sắt và Wi-Fi miễn phí. Ảnh: Classic Kameo Sriracha
Hồ bơi ngoài trời rộng, sân vườn xanh mát hỗ trợ các buổi họp chiến thuật. Classic Kameo Sriracha còn là nơi đóng quân của hai đối thủ cùng bảng B, đội tuyển nữ Myanmar và Singapore. Ảnh: Classic Kameo Sriracha
Mai Phương