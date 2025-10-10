Bên trong hai khách sạn Việt Nam được Michelin chấm 'xuất sắc'

Khách sạn Capella Hanoi nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 500 m. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920. Đây là sản phẩm đầu tiên của ông tại Hà Nội sau chuỗi khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc và Quảng Ninh.
Khách sạn có 47 phòng, với diện tích từ 35 m2 đến 194 m2, đều có ban công. Các phòng có thiết kế nội thất không giống nhau, mỗi phòng có những câu chuyện riêng về thế giới của các nghệ sĩ opera thông qua từng chi tiết kiến trúc, phong cách bài trí. Một đêm nghỉ tại đây có giá từ khoảng 7 triệu đồng, tùy thời điểm.
Nội thất khách sạn Capella Hà Nội mang phong cách Pháp cổ điển, Lấy cảm hứng từ sân khấu opera thời hoàng kim nên các chi tiết của từng phòng đều như một không gian nghệ thuật. Trần, sàn nhà gợi nhớ phòng trang điểm của nghệ sĩ. Nội thất phòng tắm trang trí như cung điện.
Khách sạn diện tích nhỏ nhưng đầy đủ spa, bể bơi và các không gian giải trí, thư giãn khác. Nằm ở tầng hầm, khu spa (ảnh) được thiết kế theo phong cách hoàng gia với kiến trúc nhiệt đới, họa tiết rực rỡ.
Capella có bốn nhà hàng và lounge gồm Backstage, Diva’s Lounge, The Hudson Rooms và Koki (ảnh). Backstage trong danh sách Michelin Selected còn Koki là nhà hàng một sao Michelin. Hibana by Koki là một "căn bếp riêng tư", có 14 chỗ ngồi. Mỗi bữa ăn tại đây có giá từ 5,5 triệu đồng đến 8,5 triệu đồng và đều phải đặt trước.
Amanoi Resort tọa lạc trong khuôn viên Vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận thuộc tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ). Đây là khu vực có khí hậu đặc thù với hơn 250 ngày nắng mỗi năm. Ngoài trải nghiệm lưu trú cao cấp, du khách có thể tham gia trekking lên đỉnh núi ngắm bình minh, đi bộ đường dài trong vườn quốc gia Núi Chúa, lặn ngắm san hô, chèo kayak/thuyền buồm, SUP, hoặc picnic riêng tư bên bãi biển.
Tên gọi "Amanoi" mang ý nghĩa "nơi bình yên" (Aman nơi), với phong cách thiết kế hòa quyện giữa kiến trúc truyền thống Việt Nam (mái cong, vật liệu tự nhiên như gỗ và đá) và sự hiện đại tối giản.
Khu nghỉ có tổng cộng 44 không gian lưu trú từ 1 đến 5 phòng ngủ, gồm pavilion hướng hồ, núi và biển, villa hướng bể bơi, núi và biển, villa wellness có bể bơi và khu residences có quản gia riêng. Mỗi căn đều có diện tích vài trăm m2 với không gian rộng, thoáng. Giá cho một phòng đôi từ 20 triệu đồng một đêm.
Một trong những đặc điểm riêng ở Amanoi là bể bơi vô cực trên vách đá (cliff pool) với tầm nhìn ra vịnh Vĩnh Hy, và bãi biển riêng dài 30 km. Bể bơi được thiết kế tối giản nhưng sang trọng, sử dụng vật liệu tự nhiên như đá granite, hài hòa với cảnh quan đồi núi và rừng nguyên sinh của Vườn Quốc gia Núi Chúa.
Amanoi tập trung vào các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe giúp khách lưu trú cân bằng tâm trí và cơ thể. Amanoi có hai phòng thủy liệu pháp trị liệu đá nóng, xông hơi, bể sục jacuzzi, hồ ngâm lạnh. Spa menu phong phú gồm các liệu trình đặc trưng của Aman, chăm sóc tóc và massage Việt Nam truyền thống. Không gian phòng tập chuyên dụng dành cho pilates và yoga. Phòng gym với các thiết bị hiện đại. Ngoài ra, khu nghỉ còn có sân tennis, bể bơi chung và từng khuôn viên phòng.
Các nhà hàng tại Amanoi nằm ở những vị trí đẹp, từ trên đỉnh vách đá đến bên bờ biển, phục vụ các món ăn của ẩm thực Việt và quốc tế như Beach Club hay quầy bar ở sảnh chính. Ngoài nhà hàng, Amanoi còn phục vụ các bữa ăn riêng tư tại các địa điểm ngoài trời.
Tâm Anh
Ảnh: Khách sạn, khu nghỉ dưỡng