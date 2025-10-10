Bên trong hai khách sạn Việt Nam được Michelin chấm 'xuất sắc'

Tên gọi "Amanoi" mang ý nghĩa "nơi bình yên" (Aman nơi), với phong cách thiết kế hòa quyện giữa kiến trúc truyền thống Việt Nam (mái cong, vật liệu tự nhiên như gỗ và đá) và sự hiện đại tối giản.

Khu nghỉ có tổng cộng 44 không gian lưu trú từ 1 đến 5 phòng ngủ, gồm pavilion hướng hồ, núi và biển, villa hướng bể bơi, núi và biển, villa wellness có bể bơi và khu residences có quản gia riêng. Mỗi căn đều có diện tích vài trăm m2 với không gian rộng, thoáng. Giá cho một phòng đôi từ 20 triệu đồng một đêm.