Bê tông xanh từ vật liệu tái chế dùng xỉ hàm lượng cao cho sàn hầm khối lớn

CLB Các nhà Khoa học trẻ TP HCM

Giới thiệu dự án

Dự án này tập trung vào việc phát triển sản phẩm bê tông xanh từ vật liệu tái chế, đặc biệt là xỉ lò cao (GGBS), thay thế một phần xi măng trong hỗn hợp bê tông truyền thống. Mục tiêu chính là ứng dụng sản phẩm trong các công trình khối lớn như sàn hầm, cầu, và hệ thống hạ tầng giao thông. Sản phẩm bê tông xanh hướng tới giảm phát thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường, và tăng cường tính bền vững trong ngành xây dựng.

Đặc điểm nổi bật và sáng tạo của sản phẩm

Sản phẩm bê tông xanh từ xỉ lò cao có nhiều đặc điểm nổi bật so với bê tông truyền thống:

- Thân thiện với môi trường và giảm phát thải CO2: Việc sử dụng xỉ lò cao giúp giảm lượng xi măng cần thiết, từ đó giảm phát thải CO2 và góp phần bảo vệ môi trường. Quá trình này còn hỗ trợ kinh tế tuần hoàn bằng cách tái sử dụng phế phẩm công nghiệp.

- Chống thấm và chống ăn mòn: Bê tông xỉ lò cao có khả năng chống thấm nước tốt (cấp W10) và chống lại sự xâm thực của ion clorua, đặc biệt quan trọng trong môi trường có nước mặn và độ ẩm cao như Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

- Giảm phát nhiệt và chống nứt gãy do co ngót nhiệt: Bê tông xỉ lò cao phát sinh nhiệt thấp hơn trong quá trình thủy hóa, giúp giảm nguy cơ nứt trong các công trình khối lớn do sự chênh lệch nhiệt độ trong quá trình thi công và đông cứng.

Bê tông từ vật liệu tái chế.

Các ứng dụng thực tế của bê tông xỉ

Sản phẩm bê tông xanh có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong các công trình lớn và môi trường khắc nghiệt:

- Sàn hầm khối lớn: Bê tông xanh giúp tăng cường độ bền cho các công trình hầm sàn khối lớn, đảm bảo tuổi thọ cao và khả năng chống chịu áp lực tốt.

- Đường giao thông nông thôn: Sản phẩm có thể được ứng dụng để xây dựng các tuyến đường bê tông nông thôn, giúp bảo vệ các tuyến đường trong điều kiện ngập mặn, giảm thiểu chi phí bảo trì.

- Cầu và hệ thống giao thông: Khả năng chịu lực cao và chống xâm thực giúp bê tông xỉ lò cao phù hợp với các công trình cầu và hạ tầng giao thông ở khu vực có khí hậu khắc nghiệt.

- Bờ kè chống ngập mặn: Tại khu vực ĐBSCL, bê tông xỉ lò cao là giải pháp lý tưởng để xây dựng bờ kè và hệ thống chống ngập mặn, ngăn chặn sự xâm thực của nước biển, bảo vệ các vùng đất và khu vực dân cư.

- Gạch xây dựng và gạch lát vỉa hè: Với chi phí thấp và độ bền cao, bê tông xanh có thể được ứng dụng để sản xuất gạch xây dựng và gạch lát vỉa hè, đáp ứng nhu cầu xây dựng bền vững.

Sự phát triển cường độ và kiểm soát nhiệt độ

Phát triển cường độ sau 28 ngày: Bê tông xỉ đạt cường độ sau 28 ngày, với các mẫu bê tông được thí nghiệm cho thấy mức 60-65 MPa sau 28 ngày. Điều này khẳng định sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu về chịu lực trong các công trình khối lớn.

Kiểm soát nhiệt độ: Trong quá trình đông kết, bê tông xỉ lò cao phát nhiệt thấp hơn so với bê tông thông thường, giúp tránh hiện tượng nứt gãy do chênh lệch nhiệt độ. Nhiệt độ phát triển tối đa sau 168 giờ đạt 64ºC, dưới ngưỡng gây ra nứt gãy cho bê tông khối lớn.

Nhiệt độ theo thời gian B35R28 W10 – MASSPOUR (nhiệt độ đạt tối đa là 64ºC sau 168 giờ.

Các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng

Bê tông xỉ lò cao đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng:

- Chống thấm: Cấp độ chống thấm W10 cho thấy bê tông có khả năng chống lại áp lực nước lớn, thích hợp cho các công trình ngầm hoặc tiếp xúc với nước.

- Chống xâm thực ion clorua: Tính chống xâm thực cao giúp bảo vệ cốt thép và tăng tuổi thọ cho các công trình tiếp xúc với nước mặn hoặc môi trường hóa chất.

- Khả năng bền sunphat: Bê tông xanh từ xỉ lò cao cũng có khả năng bền sunphat, thích hợp cho các công trình xây dựng trong điều kiện đất và nước chứa sunphat.

Kết quả đạt được và định hướng phát triển

Kết quả đạt được: Dự án đã thành công trong việc tạo ra sản phẩm bê tông xanh với các chỉ tiêu kỹ thuật vượt trội, đã ứng dụng thành công trong dự án Lotus Tower tại TP HCM như công trình hầm B5 Zone 2.



Định hướng phát triển: Trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất và ứng dụng sản phẩm cho nhiều loại công trình hơn, bao gồm các công trình công cộng, hạ tầng giao thông và các khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Tiềm năng nhân rộng

Dự án có tiềm năng mở rộng mạnh mẽ trong cả nước và khu vực Đông Nam Á, đặc biệt ở những nơi có vấn đề về xâm nhập mặn hoặc biến đổi khí hậu:

- Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Ứng dụng sản phẩm trong xây dựng các hệ thống đê điều, bờ kè và hạ tầng giao thông sẽ giúp khu vực ĐBSCL đối phó với tình trạng ngập mặn và xâm thực mặn do biến đổi khí hậu.

- Thị trường quốc tế: Sản phẩm bê tông xanh từ xỉ lò cao có tiềm năng chuyển giao công nghệ sang các nước khác, nơi đang tìm kiếm các giải pháp xây dựng bền vững và giảm phát thải CO2.

Bảng tóm tắt chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông xanh từ xỉ lò cao

Tác động xã hội và mong muốn hỗ trợ

Dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn có tác động tích cực đến xã hội và môi trường:

- Bảo vệ môi trường: Việc sử dụng xỉ lò cao tái chế giúp giảm áp lực khai thác tài nguyên tự nhiên, giảm lượng chất thải công nghiệp và giảm phát thải CO2.

- Tạo việc làm: Sản xuất bê tông xanh sẽ tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là trong các khu vực nông thôn và các tỉnh có hạ tầng kém phát triển.

- Mong muốn hỗ trợ: Tác giả dự án mong muốn nhận được sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời chuyển giao công nghệ cho các trạm trộn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.