Bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bế mạc chiều 25/3, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau ba ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Too Lâm cho biết Trung ương đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị cán bộ đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, nhất quán "bốn kiên định về chính trị, tư tưởng".

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Tổng Bí thư lưu ý bộ ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp quán triệt "bốn nguyên tắc cốt lõi là tăng trưởng thực chất; kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

Đồng thời, các cơ quan phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Cùng với đó việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc.

Công tác giảm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn tới cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, chiều 25/3. Ảnh: Phạm Thắng

Trước đó, ngày làm việc đầu tiên, Trung ương họp riêng cho ý kiến giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trung ương cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ngày làm việc thứ hai, Trung ương thảo luận về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia; kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm cùng giai đoạn.

Trung ương cũng cho ý kiến đối với tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Vũ Tuân