Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đoàn Chủ tịch đề nghị tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung sửa đổi ngay sau Đại hội Đảng XIV.

Chiều 23/1, sau 5 ngày làm việc, Đại hội Đảng XIV họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra sáng cùng ngày đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 ủy viên với đa số phiếu tín nhiệm "rất cao".

Trong đó, 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa cũ tái cử vào Bộ Chính trị khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

9 ủy viên Trung ương khóa XIV lần đầu tham gia Bộ Chính trị, gồm: Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Cũng tại hội nghị sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua Ban Bí thư gồm 13 người, trong đó 10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia theo cơ cấu. Ba người được bầu gồm: bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, được phân công tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên cũng đã được bầu tại hội nghị sáng nay, gồm: ông Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Tiến Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Bùi Minh Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Thành, Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đinh Văn Tường, Trần Quốc Bình, Trịnh Thế Bình, Trần Văn Phúc, Triệu Văn Chiến, Phạm Thái Hà, Trần Việt Hà, Hoàng Công Huấn, Ngô Đăng Nhật, Nguyễn Văn Oanh, bà Trần Thị Hiền và Lê Mỹ Hạnh.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương khóa mới sẽ 'nói đi đôi với làm, làm đến cùng'

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn trước sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội. "Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước nhân dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của nhân dân", ông nói.

Tổng Bí thư khẳng định Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cam kết giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống phô trương hình thức.

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư cam kết "sẽ trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc và đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống tiêu cực".

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa tri ân các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc chiều 23/1. Ảnh: Giang Huy

Nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận kỹ lưỡng dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung sửa đổi Điều lệ; đã lấy ý kiến đóng góp với gần 4,2 triệu lượt góp ý.

Hầu hết ý kiến nhất trí, một số đề xuất nghiên cứu bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng. Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo Tiểu ban Điều lệ Đảng tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung sửa đổi Điều lệ ngay sau Đại hội XIV; bổ sung sửa đổi cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV dịp 100 năm thành lập Đảng.

Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam là "điểm sáng về an ninh, an toàn, ổn định chính trị xã hội". Những kết quả thời gian qua là tiền đề vững chắc phát triển đất nước thời gian tới. Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ tồn tại như sức chống chịu của nền kinh tế chưa cao, ô nhiễm môi trường, còn nhiều vướng mắc về đổi mới sáng tạo, công tác cán bộ còn bất cập...

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao. Giai đoạn 2026-2030, cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, và kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP.

Các chỉ tiêu về xã hội và môi trường cũng được chú trọng với chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt 0,8, tuổi thọ trung bình khoảng 75,5 tuổi và duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42-43%. Đảng xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, hình thành các cực tăng trưởng và đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu.

Đại hội Đảng XIV tri ân những Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử khóa XIV. Ảnh: Giang Huy

Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại kết quả Đại hội, trong đó bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên. "Những đồng chí này hội tụ đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đồng bào ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu với công việc cụ thể nhất góp phần đưa đất nước ngày một phát triển, nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc, Việt Nam mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, Tổng Bí thư kết thúc diễn văn bế mạc.