Bày cỗ, dựng lều bên đường chờ xem hợp luyện diễu binh

Hà Nội7h sáng, Bùi Thị Lý cùng ba người bạn từ Lạc Sơn, Hòa Bình, bày mâm cỗ gồm xôi ngũ sắc, gà luộc, măng ớt, bánh uôi trên vỉa hè đường Hùng Vương, chờ xem diễu binh.

3h30 sáng, bà mẹ 32 tuổi gửi hai con cho ông bà ngoại, cùng bạn thuê xe xuống thủ đô. 7h sáng, nhóm đã có mặt trên đường Hùng Vương.

"Chúng tôi cắm chốt luôn từ lúc đó vì muốn có chỗ đẹp, lại gần nhà vệ sinh", Lý kể. Ngoài cỗ, họ mang theo nước điện giải, 10 áo mưa, thuốc men.

Khoảng 9h, những "hàng xóm" xung quanh bắt đầu xuất hiện ở ven đường, ai cũng tò mò nhìn sang mâm cỗ rực rỡ, thơm lừng mùi gà luộc, bánh mới. "Mọi người hỏi nhiều quá nên 10h chúng tôi quyết định phá cỗ, mời luôn cho vui. Vừa ăn vừa trò chuyện, thấy chờ đợi cũng thành thú vị", Lý nói.

Mâm cỗ truyền thống của người Mường được Lý và bạn bè mang xuống Hà Nội chờ xem hợp luyện. Ảnh nhân vật cung cấp

Đây cũng là dịp để cô gái người Mường giới thiệu ẩm thực quê mình. Khi Lý mang bánh uôi ra mời, loại bánh gồm hai chiếc quấn vào nhau, tượng trưng cho tình đoàn kết, gắn bó, nhiều người xuýt xoa, xin chụp ảnh, quay video đăng mạng xã hội.

"Không khí rộn ràng như ngày hội, ai cũng cởi mở, thân thiết như quen từ lâu", Lý nói.

Những người bạn của Lý mặc áo mưa, căng bạt tránh mưa. Ảnh nhân vật cung cấp

Không riêng nhóm của Lý, sáng 24/8, hàng nghìn người có mặt dọc các tuyến phố Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh lần hai.

Từ Hùng Vương, Nguyễn Thái Học cho tới Phan Đình Phùng, đâu đâu cũng thấy cảnh người dân trải bạt, căng ô, buộc ghế giữ chỗ. Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ đi từ sáng tinh mơ, tay xách nách mang đồ ăn, nước uống, áo mưa.

Tại ngã tư Phan Đình Phùng – Nguyễn Tri Phương, gia đình tám người của chị Hà My (Hoàng Mai, Hà Nội) đến từ 10h sáng. "Chúng tôi muốn các con được tận mắt nhìn thấy xe tăng ngoài đời thực. Dù biết xa và đông, nhưng cảm giác háo hức khiến cả nhà quyết tâm đi sớm", chị chia sẻ.

Buổi sáng nắng gắt, nhưng đến 13h, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cả gia đình trải bạt che mưa, rồi ùa vào sân Trường THPT Phan Đình Phùng trú tạm. "Mưa to, cả nhà phải chạy ra chạy vào hai lần, giờ thì ổn định chỗ ngồi. Vất vả nhưng ai cũng vui vì được hòa vào không khí náo nức", Hà My nói.

Trong tiếng loa nhạc cách mạng, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng hát, cùng vỗ tay theo nhịp. "Ngồi giữa dòng người tràn đầy màu cờ sắc áo, tôi thấy tự hào và xúc động hơn bao giờ hết", chị nói.

Hà My và gia đình căng bạt trú mưa ở ngã tư Phan Đình Phùng. Ảnh nhân vật cung cấp

Từ Sơn La, mẹ con chị Hà Thị Huyền, 34 tuổi, người Thái, xuống Hà Nội từ giữa tuần, tá túc nhà người quen để xem hợp luyện. Từ 8h sáng, cả nhà có mặt trên phố Nguyễn Thái Học, mang theo đồ ăn, nước, trò chơi để giết thời gian. Mưa xuống, họ che ô, căng bạt như dựng lều. "Trời tạnh, mọi người lại trò chuyện, cười nói, hát vang cùng xung quanh. Cảm giác gắn kết đặc biệt", Huyền kể.

Tuy nhiên, cũng có những gia đình phải bỏ cuộc vì thời tiết khắc nghiệt. Chị Phạm Hà ở Đông Ngạc cùng gia đình anh trai đưa 5 cháu nhỏ lên Nguyễn Thái Học từ 10h sáng. Nhưng nắng gắt, đường đông, trẻ con mệt mỏi, khóc lóc, trời lại âm u, cả nhà quyết định quay về. "Chúng tôi ra Võ Chí Công, rồi ven hồ Tây xem cho thoải mái, đỡ chen chúc", chị nói.

Phạm Nga