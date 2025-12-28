Bầu Đức: 'Tôi vẫn âm thầm đóng góp cho bóng đá Việt Nam'

Bầu Đức bây giờ tập trung cho kinh doanh nhưng khẳng định không từ bỏ bóng đá và vẫn cố gắng đóng góp cho các đội tuyển quốc gia, mà gần nhất là tấm HC vàng SEA Games 33.

Bầu Đức tại sân Pleiku theo dõi trận HAGL - Bình Dương, vòng 6 V-League ngày 28/3/2021. Ảnh: Đức Đồng

Một trong số những thành viên nổi bật của đội U22 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 33 là thủ môn số một Trần Trung Kiên do HAGL đào tạo. Màn thể hiện xuất sắc ở giải đấu trên đất Thái Lan, cùng chức vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 5, giúp Trung Kiên trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc biên chế HAGL lọt vào top 5 cuộc đua Quả Bóng Vàng Việt Nam kể từ năm 2021.

Bên cạnh đó, Phạm Lý Đức, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhật Minh hay Nguyễn Thái Quốc Cường đều xuất thân từ Học viện HAGL (Pleiku) và Học viện Nutifood - HAGL (TP HCM). Đến năm 2019, các cầu thủ này được tập hợp lại chung học viện, dưới sự đào tạo của HLV Graechen Guillaume tại đại bản doanh Hàm Rồng. Sau khi trưởng thành, những cầu thủ này thường xuyên được góp mặt ở các giải U19, U21 Quốc gia. Sau đó, họ được cho các đội bóng như Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An... mượn thi đấu ở V-League và hạng Nhất. Riêng Quốc Việt và Lý Đức trở lại khoác áo HAGL thi đấu ở V-League.

Dù "gà nhà" liên tục tạo được tiếng vang, bầu Đức không muốn đưa ra những phát biểu ồn ào như trước. "Tôi không muốn kể công nữa", ông chia sẻ với VnExpress. "Tôi vẫn làm bóng đá, học viện vẫn còn đó. Đội một vẫn thi đấu V-League và còn rất nhiều cầu thủ được các chuyên gia, HLV đào tạo tại Hàm Rồng. Tôi đã làm bóng đá 24 năm, chưa bao giờ từ bỏ, tất cả cũng chỉ muốn đóng góp chút ít cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và thủ môn Trần Trung Kiên giành HCV SEA Games 33 Thái Lan tối 18/12. Ảnh: Đức Đồng

Bầu Đức bước chân vào bóng đá từ 2001, sau khi mua lại đội bóng hạng Nhất Gia Lai và đổi tên thành Hoàng Anh Gia Lai. Với chiến lược vung tiền để đầu tư vào dàn cầu thủ ngôi sao, đội bóng của ông bước đầu thành công với hai chức vô địch quốc gia liên tiếp (2002 và 2003).

Năm 2007, ông cho xây dựng Học viện bóng đá HAGL Arsenal - JMG trên khu đất 5 ha vốn trước đó đã trồng cao su đến tuổi thu hoạch. Từ đó, mỗi năm ông chi hàng chục tỷ đồng cho việc vận hành trung tâm đào tạo này, chưa kể các khoản chi bất thường cho các chuyến tập huấn dài ngày ở nước ngoài, nâng cao chất lượng tại Học viện, đội ngũ nhân sự quản lý. Đổi lại, lò đào tạo này sản sinh ra thế hệ cầu thủ nổi tiếng như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Văn Toàn...

Trong thời gian tương ứng, định hướng hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng xoay chiều liên tục, từ trọng tâm vào bất động sản giai đoạn 2009-2012, sang mía đường giai đoạn 2013-2014, sau đó đến đàn bò vào 2015-2016 và gần đây là mảng kinh doanh cây ăn trái và chăn nuôi. Dù ở thời điểm khó khăn nhất, kể cả khi gánh khoản nợ hàng chục nghìn tỷ đồng, bầu Đức chưa từng đưa CLB vào kế hoạch tái cơ cấu hay thoái vốn.

Từ 2023, bầu Đức quyết định tìm đến đối tác có khả năng tài chính rõ ràng, ổn định với mục tiêu cùng nhau phát triển CLB và học viện HAGL. Từ đó, CLB HAGL chuyển sang tên mới CLB LPBank - HAGL, gắn với đối tác của tập đoàn HAGL là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LPBank.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên V-League, đội bóng này đổi tên. Nhưng bầu Đức không thay đổi định hướng. Một trong số đó là tạo điều kiện thi đấu thường xuyên ở V-League cho các cầu thủ trẻ. "Tôi vẫn luôn xác định hy sinh thành tích ở V-League để cho các cầu thủ trẻ được ra sân cọ xát. Nếu tôi không làm vậy, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn có trưởng thành nhanh chóng như vậy không. Hay những Lý Đức, Trung Kiên có chững chạc được như hiện nay?" ông nói.

Dù thành công về đào tạo trẻ, ở cấp độ CLB, HAGL thường xuyên đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. Mùa này, họ đang đứng áp chót sau với 8 điểm sau 11 vòng, nhiều hơn chỉ một điểm so với Đà Nẵng và tương tự hai đội đứng trên là PVF-CAND cũng như Thanh Hóa. Nhưng bầu Đức khẳng định ông không phiền lòng vì trong bối cảnh này không thể đòi hỏi cả hai được. "Tôi vẫn duy trì đào tạo trẻ. Còn V-League, biết đâu một mùa nào đó, tôi sẽ đầu tư mạnh hơn để đá cho khán giả sướng như ngày nào", ông nói.

Đức Đồng