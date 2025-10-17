Thứ sáu, 17/10/2025, 20:00 (GMT+7)
Bắt sóng ham muốn của nàng
80% phụ nữ đạt đỉnh ham muốn vào giữa chu kỳ, 20% rơi vào thời điểm trước "rụng dâu", theo bác sỹ Phạm Quang Khải.
00:00
00:00/00:00
80% phụ nữ đạt đỉnh ham muốn vào giữa chu kỳ, 20% rơi vào thời điểm trước "rụng dâu", theo bác sỹ Phạm Quang Khải.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA