Bất lực nhìn ngôi nhà cháy khiến 5 người chết ở Hà Nội

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm phá cửa, dùng hơn 30 bình xịt nhưng không ngăn được lửa để cứu 5 người trong ngôi nhà nằm sâu trong ngõ phố Kim Hoa.

Khoảng 5h hôm nay, vừa thức dậy, ông Nguyễn Đức Minh ở ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nghe tiếng hô cháy từ nhà hàng xóm. Xách ba bình chữa cháy mini chạy sang, ông hô vợ gọi cho cứu hỏa.

Lúc này ngôi nhà bốn tầng một tum, rộng gần 30 m2, nằm cuối hẻm 12, ngách 17 đang tỏa khói. Nhìn qua khe cửa sắt và lớp cửa kính, ông Minh thấy lửa đang bốc lên dữ dội, ba chiếc xe máy như ngọn đuốc.

Không thể mở cửa, ông Minh cầm vòi bình xịt, luồn tay qua lớp hoa văn cửa sắt đập vỡ cửa kính để xịt bình chữa cháy vào. Sức nóng hầm hập phả ra, mùi khét lẹt. Cứ xịt được vài phút, ông Minh lại chạy ra ngoài hít thở để người khác vào thay. Ai nấy đều nỗ lực trước tiếng kêu cứu khẩn thiết của 5 người trong nhà.

Ngôi nhà xảy ra dạng nhà ống, rộng khỏng 25 m2, các tầng cao đều có ban công nhỏ, hoàn toàn có thể thoát hiểm khi có cháy xảy ra.

Không thể dập tắt lửa bằng bình xịt, ông Minh hô hào thêm người, dùng xà beng cạy cửa sắt, sau chừng 20 phút cửa bung. Lửa trong nhà lùa ra đỏ rực. "Chúng tôi hất từng chậu nước, dùng khoảng 30 bình chữa cháy nhưng không thể dập lửa", ông Minh nói, cho biết lửa lớn tới mức ba xe máy chỉ còn trơ khung.

Lúc này trong nhà vẫn vọng ra tiếng kêu cứu rất lớn từ chủ nhà Nghiêm Đức Long, 73 tuổi. Khói lửa theo cầu thang bộ nằm cuối nhà lan lên các tầng cao. Mọi người muốn vào trong, nhưng không thể do lửa bốc ngùn ngụt. Vài phút sau, tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi tắt lịm.

Cũng tham gia chữa cháy từ phút đầu, ông Thành mếu máo nói: "Nghe tiếng kêu cứu mà chúng tôi không làm được gì. Giá người phía trong mở cửa tầng cao nhảy xuống, phía dưới chúng tôi thả đệm thì có thể thoát ra".

Ông Thành ước người trong nhà có thể mở cửa tầng hai và nhảy xuống. Ảnh: Huy Mạnh

Khoảng 5h30, 4 xe cứu hỏa cùng hơn 30 cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực số 9 và 10 tiếp cận hiện trường. Lúc này lửa đã bao trùm ngôi nhà. Do nhà nằm trong ngõ cụt, cách đường giao thông chính khoảng 300 m, đám cháy phát sinh nhiều khí độc nên gây khó khăn cho việc chữa cháy và cứu hộ.

Cảnh sát phải di chuyển sang nhà kế bên để phun nước dập lửa các tầng trên, ngăn cháy lan ra nhà dân bên cạnh. Đến khoảng 6h15, hỏa hoạn được dập tắt. Cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiến vào trong nhà, tìm thấy 5 thi thể ở cầu thang bộ lên tầng bốn và gần tum.

Đến 7h, tất cả thi thể được chuyển đến nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn gần đó. Tại hiện trường, ba xe máy, toàn bộ nội thất tầng một cháy rụi. Tường, trần bong tróc hết lớp vữa. Cầu thang nằm trong cùng ngôi nhà bị cháy hết lan can.

Cầu thang dẫn lên các tầng nằm trong cùng ngôi nhà bị cháy hết lan can. Ảnh: Công an cung cấp

Theo những người hàng xóm, ông Nghiêm Đức Long chuyển đến ngôi nhà này từ những năm 1990. Nhà nhỏ, nằm trong ngõ cụt nên chỉ có vợ chồng ông Long và cháu nội sinh sống. Vợ chồng con trai sống nơi khác, thi thoảng mới tới. Hôm qua, con trai và con dâu đến ngủ lại.

Trong nhà, hai tầng hai và ba để ngủ, tầng một để nhiều đồ đạc, trong đó có hai xe máy xăng, một xe điện, bàn và ghế sofa. Ba tầng cao đều có ban công rộng gần nửa mét, mở cửa chính là có thể đi ra. Song thời điểm cháy, chủ nhà không sử dụng lối này để thoát hiểm.

Kiểm tra hiện trường vụ cháy, Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Ông Thanh cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách, cần tập trung bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy và lực lượng ứng phó tại chỗ, tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Việt An