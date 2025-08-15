Bắt đầu vòng Chung kết AI Awards 2025

Vòng Chung kết của giải thưởng AI Awards 2025 bắt đầu mở cổng bình chọn từ 15h ngày 15/8 với tổng cộng 53 đề cử.

Sau gần một tháng diễn ra vòng hai (Sơ loại), ban tổ chức AI Awards 2025 chọn ra 17 giải pháp, 10 doanh nghiệp, 12 thiết bị AI tiếp tục vào vòng Chung kết. Riêng hạng mục Kỹ sư AI vẫn giữ nguyên 14 đề cử.

Tổng điểm vòng hai được tính theo tỷ lệ 50% từ bình chọn của độc giả và 50% từ điểm chấm của Hội đồng Giám khảo. Ban đầu, dự kiến 15 giải pháp nổi bật được chọn, nhưng có 3 đề cử gần bằng điểm nhau nên Hội đồng Giám khảo quyết định nâng lên số lượng 17.

Cổng bình chọn AI Awards vòng Chung kết mở từ 15h ngày 15/8.

Cổng bình chọn vòng Chung kết

Vòng Chung kết của AI Awards diễn ra từ ngày 15 đến 31/8 đến hết ngày 7/9. Kết quả chung cuộc được xác định theo tỷ lệ 70% đánh giá từ giám khảo và 30% bình chọn cộng đồng. Trong thời gian này, ngoài bình chọn trên cổng, đại diện các đề cử cũng sẽ được mời thuyết trình trực tuyến trước Hội đồng Giám khảo, nhằm làm rõ tính ứng dụng và hiệu quả thực tế của sản phẩm.

AI Awards được VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2022, nằm trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI4VN. Qua ba mùa, chương trình vinh danh nhiều giải pháp AI ứng dụng trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại.

Năm nay, giải thưởng mở rộng quy mô với bốn hạng mục chính: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Kỹ sư AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.

Theo thể lệ, các đề cử hợp lệ sẽ trải qua các vòng sơ loại, bình chọn, đánh giá và chung kết. Hội đồng giám khảo gồm chuyên gia công nghệ, đại diện doanh nghiệp, nhà báo và nhà đầu tư sẽ chấm điểm dựa trên mức độ sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả triển khai và tác động xã hội của mỗi sản phẩm.

Lễ trao giải AI Awards 2025 dự kiến tổ chức cuối tháng 9 tại Hà Nội.

Thanh Thư