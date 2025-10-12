Bảo trì lầu Ngũ Phụng ở cố đô Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế dự kiến chi 400 triệu đồng bảo trì lầu Ngũ Phụng, sửa lại hệ thống cấu kiện gỗ đang bị bạc màu, mất độ bóng.

Lầu Ngũ Phụng đưa vào sử dụng năm 2021, qua thời gian một số cấu kiện gỗ bị bạc màu. Ở những vị trí chịu tác động trực tiếp của thời tiết, bề mặt sơn bong tróc từ một đến hai lớp. Lan can xuất hiện bong rộp.

Lầu Ngũ Phụng, nơi vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm cho Cách mạng ngày 30/8/1945. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Phan Văn Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho rằng xuất hiện tình trạng trên là do khí hậu khắc nghiệt tại Huế. Với đặc trưng mưa nhiều, nắng gắt, độ ẩm cao và bức xạ mặt trời lớn, các cấu kiện gỗ sơn son chịu ảnh hưởng trực tiếp và nhanh chóng xuống cấp. Đặc biệt, ở một số vị trí trên cao như lầu Ngũ Phụng, mức độ tiếp xúc với môi trường càng lớn, làm tăng tốc độ bạc màu, tạo màng so với các công trình khác.

Ngoài ra, nhựa sơn ta có thành phần phức tạp, hiện chưa được chuẩn hóa bằng phân tích khoa học, việc đánh giá chất lượng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Công tác bảo dưỡng định kỳ do điều kiện thực tế cũng chưa được thực hiện thường xuyên và toàn diện, gây ảnh hưởng đến độ bền của lớp sơn son.

Hệ thống lan can ở lầu Ngũ Phụng bị bạc màu. Ảnh: Võ Thạnh

Để trả lại màu sơn vốn có cho lầu Ngũ Phụng, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ làm sạch lớp bụi bẩn tại hệ thống cột hàng hiên, cột quân và vách ván bằng nước pha dung dịch chuyên dụng. Đối với các chi tiết có thếp vàng, quá trình vệ sinh được thực hiện bằng khăn vải mềm thấm nước, tránh gây ảnh hưởng đến lớp vàng.

Các bộ phận ít chịu tác động như ván trần, hệ mái chủ yếu được vệ sinh bằng nước sạch và lau khô. Công tác tu bổ sẽ được tiến hành với các bước theo kỹ thuật truyền thống nghiêm ngặt về vật tư và nhân lực. Dự kiến tháng 11/2025, việc bảo trì sẽ hoàn thành.

Lầu Ngũ Phụng ở trên cửa Ngọ Môn, nằm ở mặt Nam của hoàng thành Huế, phía trước điện Thái Hòa. Dưới thời vua Gia Long, nơi đây là đài Nam Khuyết, phía trên là điện Càn Nguyên với hai cửa Tả Đoan và Hữu Đoan. Năm 1833, vua Minh Mạng đổi làm 5 cửa; ở giữa là Ngọ Môn, hai cửa hai bên gọi là tả Giáp môn, hữu Giáp môn, hai cửa Khuyết môn tả, hữu, phía trên xây lầu Ngũ Phụng.

Lầu Ngũ Phụng là nơi vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm cho Cách mạng ngày 30/8/1945.

Võ Thạnh