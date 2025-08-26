Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chưa nhận khách lẻ, khuyến cáo không tự gom đoàn

Hà NộiNhu cầu tham quan Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tăng cao những ngày qua nhưng hiện đơn vị chưa có cơ chế bán vé cho khách lẻ.

Ngày 21/8, Bảo tàng vũ trụ Việt Nam tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chính thức khai trương. Sau khi các hình ảnh bên trong bảo tàng xuất hiện trên những kênh truyền thông, nhiều cá nhân đã tự đứng lên kêu gọi, gom nhóm đi chung khoảng 60 người vì hiện bảo tàng chưa nhận khách lẻ. Một số tài khoản thông báo giá vé khoảng 100.000 đồng mỗi người, dự kiến khởi hành cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sau khi gom đủ người.

Đại diện truyền thông của bảo tàng cho biết hiện đơn vị chưa có cơ chế bán vé tham quan cho khách lẻ và đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm phục vụ rộng rãi du khách. Trước thông tin nhiều người tự ý kêu gọi gom khách, người này cho biết du khách cần tỉnh táo để tránh mất tiền oan.

Hiện tại, bảo tàng chưa chốt giá vé tham quan cho các đoàn khách tự gom. Ngoài ra, phía bảo tàng cũng cần xác minh pháp nhân của người đứng ra gom khách trước khi quyết định ký hợp đồng.

Các mô hình Mặt Trời và các hành tinh, được thiết kế với các hiệu ứng ánh sáng giúp người xem có cảm giác như đang đứng giữa không gian, quan sát vũ trụ từ góc nhìn cận cảnh. Ảnh: Giang Huy

"Tạm thời, du khách không nên nghe theo những người gom khách tự phát. Hãy bình tĩnh chờ đợi, chúng tôi sẽ sớm bán vé công khai", người đại diện nói, cho biết thêm bảo tàng tạm thời sẽ không nhận các đoàn khách tự gom.

Theo đại diện bảo tàng, từ khoảng 3-4 năm nay, đơn vị đã đón nhiều đoàn khách tham quan, chủ yếu là học sinh từ các trường trên địa bàn thành phố, thường mỗi tuần khoảng 2-3 đoàn.

Chuyến tham quan tại bảo tàng sẽ cho học sinh cái nhìn thực tế về thiên văn, khoa học công nghệ - những điều khó diễn tả hết qua sách vở. Trong hàng nghìn học sinh tới tham quan bảo tàng, đại diện đơn vị kỳ vọng sẽ có ít nhất 1-2 người duy trì đam mê, theo đuổi ngành vũ trụ, khoa học công nghệ chế tạo vệ tinh.

Phòng "Vũ trụ bao la bí ẩn", với thiết kế 6 mặt kính. Ảnh: Giang Huy

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam được xây dựng và vận hành bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Đây không chỉ là một khu trưng bày mô hình hay tư liệu mà là một hành trình sống động, giúp những người quan tâm có thể tiếp cận công nghệ vũ trụ và khoa học thiên văn một cách gần gũi và chân thực nhất.

Công trình có diện tích hơn 1.500 m2 không gian ngoài trời và hơn 1.600 m2 trong nhà, gồm hai tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ sự bao la vô tận của vũ trụ.

Tú Nguyễn