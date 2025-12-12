Báo Malaysia: 'Việt Nam đã thuần hóa những chú Hổ'

Tờ Sinar Harian của Malaysia thừa nhận đội nhà hoàn toàn bị kiểm soát và nhận thất bại xứng đáng 0-2 trước Việt Nam, ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33.

Dù đang đứng đầu bảng khi bước vào trận đấu cuối cùng trên sân Rajamangala chiều 11/12, Malaysia không thể hiện được nhiều, thậm chí không dứt điểm hướng cầu môn lần nào, khiến thủ môn Trần Trung Kiên gần như không mấy khi phải vận động.

Trái lại, thủ thành Sharani Zulhilmi hai lần nhận bàn thua, từ pha đánh đầu của Nguyễn Hiểu Minh và cú đệm bóng từ Phạm Minh Phúc trong 22 phút đầu tiên của hiệp một. Ngoài ra, Zulhilmi còn nhiều lần phải trổ tài trước các cú sút của Lê Viktor hay Nguyễn Thái Quốc Cường.

Thủ môn Trần Trung Kiên (phải) động viên Sharani Zulhilmi sau trận Việt Nam thắng Malaysia ở lượt cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 11/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Báo Malaysia Sinar Harian lên bài "Việt Nam đã thuần hóa những chú Hổ", cho rằng Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn trong trận đấu, từ những pha phối hợp đẹp mắt và tấn công nhanh ở hai cánh.

"Những chú Hổ" là biệt danh của đội tuyển Malaysia. Sau hiệu còi mãn cuộc, thủ môn Zulhilmi đã khóc nức nở, được đồng nghiệp Trung Kiên tới động viên.

HLV Nafuzi Zain cũng thừa nhận Việt Nam chơi hay hơn sau trận. Nhưng ông cũng nói thêm rằng đội nhà "vẫn có thể chơi sòng phẳng với các đội mạnh trong khu vực, nếu không tặng cho họ một khởi đầu dễ dàng". Nhà cầm quân này ám chỉ việc các học trò đã mắc nhiều sai sót, thi đấu không đúng với tập luyện.

Cả hai bàn thua của Malaysia diễn ra trong nửa đầu hiệp một, khiến tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng. Vì thế, tờ Berita Harian nhận xét rằng đội nhà thất bại "vì khởi đầu lỏng lẻo".

Báo CNN Indonesia thì cho rằng Malaysia "thua trên mọi phương diện". "Điều này thể hiện rõ qua việc họ không dứt điểm cầu môn lần nào", tờ báo này viết. "Malaysia chỉ dứt điểm một lần ở phút 66, nhưng bị hàng thủ Việt Nam chắn được".

Việt Nam 2-0 Malaysia Diễn biến chính trận đấu.

Trang bóng đá Indonesia Superball còn dẫn lời các CĐV Malaysia sau trận đấu chiều 11/12, thể hiện sự thất vọng. "Chuyện gì xảy ra với Malaysia vậy? Họ để lộ quá nhiều khoảng trống ở tuyến giữa, vì chỉ tập trung phòng ngự tử thủ", CĐV Johnnymorse Ronald viết.

Mohamad Edzhan Adnan thì bình luận: "Đây là trình độ thực sự của các cầu thủ bản địa Malaysia. Phũ phàng nhưng là sự thật".

Ngay phía dưới, Roslan Mdnoor phản hồi: "Trình độ hai đội quá chênh lệch. Malaysia sẽ phải học hỏi rất nhiều từ Việt Nam".

Trang thể thao Indonesia Bolasport còn bình luận Việt Nam "dễ dàng thắng Malaysia", mở ra cơ hội cho Indonesia bảo vệ chức vô địch. Indonesia đã bị loại nếu Malaysia cầm hòa Việt Nam hôm qua. Trước mắt, họ cần thắng Myanmar cách biệt ba bàn trở lên trong trận cuối vòng bảng hôm nay, để vào bán kết với tư cách đội nhì xuất sắc gặp Thái Lan.

Trận bán kết đầu tiên đã được xác định, giữa Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 15h30 thứ Hai 15/12. Đối thủ của Thái Lan tại bán kết sẽ là Malaysia, Indonesia hoặc Myanmar.

Hoàng An tổng hợp