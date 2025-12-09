Báo Indonesia: 'Một thất bại cay đắng trong lịch sử SEA Games'

Truyền thông Indonesia bức xúc khi đội nhà có thể trở thành nhà cựu vô địch bóng đá nam SEA Games ngay cả khi chưa thi đấu lượt cuối bảng C vào ngày 12/12.

Bàn thắng duy nhất của Otu Banatao khiến Indonesia thua sốc Philippines 0-1, ở lượt hai bảng C trên sân 700th Annivesary tối 8/12. Đây là lần đầu Indonesia thua đối thủ này ở SEA Games.

"Đây là một thất bại đặt biệt cay đắng trong lịch sử bóng đá Indonesia ở SEA Games", CNN Indonesia bình luận. "Ngược lại là chiến thắng ngọt ngào dành cho Philippines".

Với chuẩn bị bài bản, lực lượng mạnh mẽ với 5 cầu thủ gốc Hà Lan và kinh nghiệm tích lũy từ các giải đấu trước, Indonesia bước vào SEA Games 33 với tâm thế hoàn toàn chủ động.

Ngay khi nhập cuộc, HLV Indra Sjafri đã thúc giục đội nhà tràn lên tấn công. Đội ĐKVĐ kiểm soát bóng nhiều, liên tục tổ chức bắn phá nhưng thiếu sắc bén. "Lối chơi của HLV Sjafri bị đối phương đọc vị", bài viết của Bola có đoạn. "Khi trận đấu kết thúc, một số cầu thủ đổ gục bị đau buồn. Đội trưởng Ivar Jenner thì đá tung chai nước, còn Dion Markx ngồi thất thần trong đường hầm".

Ở họp báo sau trận, HLV Sjafri nói rằng ông nuối tiếc khi các học trò để thua từ một quả ném biên, nhấn mạnh việc họ đã không làm theo chỉ đạo kèm người như khi tập luyện.

Sau Pratama Arhan, lứa U22 hiện tại của Indonesia cũng có một tay ném biên chất lượng là Robi Darwis. Tuy nhiên, miếng tấn công này không còn đạt hiệu quả tối ưu. CNN Indonesia cho rằng ném biên đã trở thành "con dao hai lưỡi" với bóng đá Indonesia. "Ném biên vốn là chiến thuật để Indonesia dùng hạ gục đối thủ, nhưng nay đã phản chủ", tờ báo này nhận xét.

Indonesia chỉ có thể giành tối đa ba điểm nếu thắng Myanmar ngày 12/12, để cạnh tranh vị trí nhì bảng thành tích tốt nhất. Nhưng, họ không có quyền tự quyết với vé đi tiếp.

"Số phận của Indonesia phụ thuộc vào kết quả bảng B giữa Việt Nam và Malaysia", bài viết trên báo Indonesia Bola có đoạn. "Nếu hai đội hòa trong cuộc đấu vào ngày 11/12, họ sẽ có cùng bốn điểm và Indonesia chắc chắn bị loại".

Nếu tình huống trên xảy ra, Indonesia sẽ trở thành nhà đương kim vô địch thứ hai bị loại từ vòng bảng kỳ tiếp theo, kể từ khi bóng đá nam SEA Games sử dụng đội U23. Trước đó, Thái Lan giành HC vàng SEA Games 2007 và 2017, nhưng đều dừng bước từ vòng bảng 2009 và 2019.

Ở chiều ngược lại, với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Philippines chắc suất đầu bảng C. Thầy trò HLV Garrath McPherson vì vậy được truyền thông trong nước tung hô. Đây là lần đầu Philippines vào bán kết SEA Games kể từ năm 1991. Sau kỳ 32 tại Campuchia không thắng, Philippines đã đứng trước cơ hội lần đầu giành huy chương tại SEA Games 33. Đây cũng là lần thứ hai HLV McPherson dẫn đội bóng nước này vào bán kết, sau giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, trước khi thua Việt Nam 1-2.

Trung Thu