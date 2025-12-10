Bảo hiểm tiền gửi chi trả sớm, không cần chờ ngân hàng phá sản

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được chi trả sớm, không cần chờ ngân hàng phá sản để ngăn nguy cơ đổ vỡ, ổn định tâm lý người gửi tiền.

Ngày 10/12, Quốc hội thông qua luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) với hơn 94% đại biểu tán thành. Một trong những nội dung quan trọng tại luật là quy định về thời điểm bảo hiểm tiền gửi được chi trả.

Theo đó, từ 1/5/2026, bảo hiểm tiền gửi sẽ chi trả trong 3 trường hợp. Thứ nhất, khi Ngân hàng Nhà nước duyệt phương án phá sản của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi - như quy định tại luật trước đây.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và nhà băng lỗ lũy kế hơn 100% vốn điều lệ. Trường hợp thứ ba là cơ quan quản lý yêu cầu trả tiền nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự, an toàn xã hội.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết việc bổ sung hai trường hợp trên nhằm đảm bảo việc chi trả được kịp thời, ngay khi tổ chức tín dụng xảy ra sự kiện có nguy cơ mất an toàn hệ thống, góp phần ổn định tâm lý người gửi tiền. Qua đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giải trình tiếp thu, ngày 10/12. Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội giao Thống đốc quy định theo từng thời kỳ về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi (số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho khách hàng, gồm gốc và lãi). Hiện nay, mức chi trả là 125 triệu đồng. Thảo luận ở hội trường trước đó, một số đại biểu đề nghị tăng mức này lên gấp đôi.

Tại luật vừa được thông qua, bảo hiểm tiền gửi cũng tham gia xử lý tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, cũng như xử lý sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm được đánh giá tính khả thi phương án phục hồi, sắp xếp, hợp nhất, chuyển nhượng vốn góp hoặc xây dựng phương án phá sản của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời, họ cũng được cho vay đặc biệt với ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi không lãi suất, có hoặc không có tài sản đảm bảo. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay 0%, không tài sản đảm bảo từ Ngân hàng Nhà nước để chi trả sớm và khi quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ.

Anh Tú