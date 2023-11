Bảo hiểm - người bạn đồng hành cùng con vững bước thành tài

Mình đã chọn mua bảo hiểm cho mình, cho con mình và cho gia đình mình.

Thành công của người làm tư vấn viên bảo hiểm với Phương không chỉ là những thành tích trong công việc hay vinh danh ghi nhận của công ty mà là những câu chuyện đời mình góp nhặt được trong những năm tháng làm nghề. Đó là niềm vui hạnh phúc khi nhận tiền đáo hạn đóng học phí cho con vào đại học, là bất ngờ xúc động khi nhận tiền đền bù chi trả viện phí và bệnh hiểm nghèo, là những lời cảm ơn khi tư vấn viên đồng hành cùng gia đình khách hàng vượt qua những rủi ro trong cuộc sống. Dưới đây là bài viết cũng là một trải nghiệm sâu sắc của Phương trong hành trình làm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ về một khách hàng rất trẻ, trải nghiệm đến với bảo hiểm cho gia đình mình.



Sau khi sinh bé, mình đã tìm hiểu bảo hiểm cho mình, cho ba Bào ngư. Lý do lúc đó đơn giản lắm, thực ra mình chỉ muốn có một khoản tiết kiệm sau này có thể lo cho con ăn học mà không để con quá chật vật như mình đã từng. Ba mẹ mình đã vất vả rất nhiều để mình học hết khoảng thời gian đại học vì điều kiện kinh tế của gia đình lúc đó có phần khó khăn. Sau khi ra trường, có thời gian làm part time ở một công ty bảo hiểm, mình được biết các giá trị mà bảo hiểm có thể mang lại - nếu như khách hàng đủ kiến thức để lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp nhu cầu mong muốn và được tư vấn từ các anh chị đại lý có tâm.



Tính của mình không thích tìm hiểu nhiều chỗ một lúc, cuộc sống mình cũng vậy, một phần vì mình lười, muốn nhanh gọn, một phần mình tin mọi việc trên đời này đều từ "duyên". Mình mua hàng ở cửa hàng hay online cũng vậy, mua chỗ nào là sẽ mua hoài một chỗ. Đối với bảo hiểm cũng vậy, mình chỉ hỏi đúng một công ty và tham gia luôn. Được cô giáo mà mình rất thương giới thiệu đại lý, mình đã nhắn tin và bắt đầu trao đổi thông tin ngay. Sau này chị tư vấn mới bảo với mình rằng: "Vài lần khi tiếp xúc với em thì chị biết chắc chắn chị sẽ có một bé khách gọi là 'khách hàng trung thành', nhưng với bé này thì phải để tự nguyện, tự để bạn quyết định, chớ không có ép được".



Vừa tư vấn và thống nhất nhu cầu của mình thì ba Bào Ngư mất, lúc đó, mình thực sự rơi vào tuyệt vọng, cái mình nghĩ đến đầu tiên đó là kinh tế để lo cho con. Mình bắt đầu suy nghĩ tiêu cực là nếu có việc gì xảy đến với mình, thì con mình, gia đình mình sẽ ra sao, thế giới này có muôn vạn điều không thể biết trước, hễ là ngày mai là điều không một ai đoán trước. "Lúc mình nằm xuống, con mình sẽ dựa vào đâu?", câu hỏi đó cứ ám ảnh mình mãi.



Mình quyết định mua cho mình và con một cái bảo hiểm ngay lập tức. Mình nhớ như in hình dáng chị tư vấn đứng thắp hương thật lâu trước bàn thờ anh và nói với mình chị đã khấn với anh rằng chị sẽ lo cho hai mẹ con thật chu toàn về bảo vệ sinh mạng và sức khỏe. Chỉ vì câu nói này, mình đã toàn tâm toàn ý trao hết sự an tâm của mình cho chị, đôi khi một hành động nhỏ cũng đủ để chạm đến trái tim. Và mãi cho đến giờ, mình vẫn hoàn toàn tin tưởng chị. Mình tin trên đời này, nếu đặt niềm tin đúng chỗ, mình sẽ tìm được những người bạn lớn thật sự trong đời.

Mình hiểu ngoài ba mình thì giờ mình chính là trụ cột của cả gia đình, nếu nói không vất vả thì thực sự là nói dối. Mình không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Vì đối với gia đình và con mình, thực lòng mình muốn bao bọc cho tất cả mọi người, nên mình luôn nỗ lực làm việc, luôn sống lạc quan để có thể xoa dịu cho các thành viên trong gia đình. Với mình ngay lúc này, gia đình là chỗ dựa duy nhất về mặt tinh thần.

Kinh tế luôn là bài toán với mọi nhà, mình đã biết được cảm giác của mẹ mình phải gồng gánh hai chị em đi học trong khi ba thất nghiệp hàng tháng trời. Khi tự mình chi trả những khoản chi phí điện nước, những nhu yếu phẩm cho gia đình và lo cho con mình, mình mới cảm thấy ba mẹ đã rất cực, rất khổ để lo cho mình. Mình cố gắng tất cả mọi thứ chẳng phải chỉ mong gia đình mình tốt hơn hay sao? Vậy nên, mình đã chọn mua bảo hiểm cho mình, cho con mình và cho gia đình mình.



Chưa biết rằng công việc mình sẽ như thế nào, không biết tương lai mình tích lũy được là bao nhưng ít nhất, dù có chuyện gì xảy ra, ốm đau bệnh tật hay lạc đường dông bão. Mình vẫn là người mẹ có trách nhiệm đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Luôn luôn có ít nhất tài sản là hợp đồng bảo hiểm bảo vệ tương lai cho con mình, để không phải trông chờ vào bất kỳ ai cả.

Đã không làm thì đừng hứa, còn đã hứa thì phải làm, làm cho bằng được, giờ đây, mình đã có thể tự tin hứa chắc tương lai của con mình nhất định sẽ được đảm bảo, vì mình đã có hợp đồng bảo hiểm trong tay.

"Mình không phải đại lý bảo hiểm gì cả, chỉ mong mọi người có duyên tìm đúng các anh chị đại lý có tâm như mình để an tâm trao trọn niềm tin vào họ. Chúc chị gái xinh đẹp Tô Phương Linh và các anh chị em bạn bè trong ngành bảo hiểm sẽ lan tỏa thật nhiều thông điệp tươi đẹp đến với cuộc đời này".

Tô Linh Phương

Tô Linh Phương