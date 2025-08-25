Bánh trung thu 'cờ đỏ sao vàng' hút khách

Bánh tạo hình cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S với giá khoảng 85.000-250.000 đồng được chuộng trong mùa trung thu năm nay.

Chị Thùy Dương ở phường Tây Mỗ, vừa đặt 10 hộp bánh trung thu tạo hình "cờ đỏ sao vàng" để trải nghiệm và biếu khách. Mẫu bánh này có vỏ màu đỏ nổi bật với sao vàng 5 cánh ở giữa, nhân ba lớp gồm khoai môn mochi và chà bông. Dù giá loại này cao hơn 20-40% các mẫu bánh thông thường, chị Dương nói "sẵn sàng chi tiền vì tạo hình ý nghĩa, đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9".

Còn gần hai tháng mới đến Tết Trung thu song nhiều nhà sản xuất, phân phối bánh đã rao bán nhộn nhịp, hòa cùng không khí kích cầu dịp Đại lễ. Đầu tháng, chị Thu Hồng ở xã Lĩnh Nam, nhập gần 150 hộp bánh trung thu "cờ đỏ sao vàng" về bán đầu vụ và hết hàng sau hơn một tuần. Mỗi hộp bánh trọng lượng 150-300 gram có đa dạng loại nhân như thập cẩm, cốm dừa, đậu xanh, mè đen, lá dứa. Giá mỗi chiếc khoảng 85.000-150.000 đồng. "Để không bị thiếu hàng vào tuần diễn ra đại lễ, tôi sẽ nhập thêm khoảng 200 chiếc", chị Hồng cho hay.

Trên các sàn thương mại điện tử, bánh trung thu lấy cảm hứng yêu nước ngập tràn với nhiều tạo hình khác nhau như lá cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S hay di tích lịch sử. Trong đó, bánh "cờ đỏ sao vàng" được ưa chuộng nhất với lượt bán hàng trăm chiếc.

Ngoài tạo hình bánh ấn tượng, có nơi còn đầu tư cho thiết kế và trải nghiệm như tích hợp âm thanh tự động phát giọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ khi khách hàng mở bánh.

Bánh trung thu tạo hình lá cờ đỏ sao vàng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: NVCC

Bánh trung thu "cờ đỏ sao vàng" được đặt mua từ sớm khiến các cơ sở sản xuất phải tăng năng suất gấp nhiều lần. Đại diện Nương Bắc, doanh nghiệp chuyên sản xuất, phân phối thực phẩm truyền thống ở Hà Nội, cho biết sau 10 ngày ra mắt, đơn vị đã nhận hơn 300 đơn hàng đặt trước. Với trọng lượng 300 gram, mỗi hộp bánh có giá khoảng 250.000 đồng.

"Dự báo nhu cầu tiếp tục tăng mạnh sát dịp lễ, xưởng đã tăng năng suất gấp 5 lần so với ngày thường", bà chia sẻ.

Trên thị trường, nhiều thương hiệu cũng chọn cờ đỏ sao vàng làm thiết kế chính cho sản phẩm bánh kem, bánh quy, macaron... Đơn cử, thương hiệu Savor Cake mở bán loạt set bánh cờ đỏ sao vàng với số lượng 12-30 chiếc, giá dao động 160.000-400.000 đồng. Hay chuỗi cửa hàng Fresh Garden cũng nhận đặt trước bánh kem sao vàng dịp Đại lễ.

Một mẫu bánh trung thu tạo hình cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Nương Bắc

Bên cạnh các sản phẩm thực phẩm, thị trường năm nay có đa dạng vật phẩm hưởng ứng dịp Đại lễ như sổ tay, khăn, mũ, cốc, quạt, nến thơm, móc chìa khóa... Các sản phẩm có đa dạng chủng loại, mẫu mã, giá cả với hàng nghìn lượt mua trên kênh bán hàng online.

Chị Minh Hằng, phường Từ Liêm, bày tỏ hào hứng khi sưu tầm nhiều món đồ lưu niệm, hưởng ứng dịp Đại lễ. Chị cho hay so với các mẫu thông thường, giá một số món đồ như mũ, khăn đắt hơn khoảng 15-30% song chị sẵn sàng xuống tiền "vì muốn sưu tầm đồng thời mang theo khi tham gia chuỗi sự kiện mừng Đại lễ".

Sổ tay, khăn, cốc cafe lấy cảm hứng từ lá cờ đỏ sao vàng thu hút nhiều khách hàng trẻ. Ảnh: Ngọc Diễm

Để kích cầu, nhiều thương hiệu không chỉ bán qua kênh truyền thống, thương mại điện tử mà còn đẩy mạnh livestream. Các chương trình ưu đãi liên tục được tung ra thu hút nhiều khách như chiết khấu mua sớm, khuyến mãi với đơn nhóm hay tặng thêm quà.

"Đây không chỉ là thời điểm vàng để kích cầu kinh doanh mà còn là dịp để các thương hiệu góp tiếng nói, lan tỏa niềm tự hào dân tộc bằng chính những điều mình giỏi nhất", đại diện công ty Nương Bắc chia sẻ.

Ngọc Diễm