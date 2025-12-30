Băng giang hồ Phong 'Lê' đòi nợ thuê ở TP HCM bị bắt

Phong "Lê" cùng đồng phạm bị cáo buộc núp bóng công ty Lê Phong Gia Lai để hoạt động mua bán nợ trái phép, dùng vũ lực khủng bố tinh thần để đòi tiền.

Ngày 30/12, Lê Tuấn Phong (tức Phong "Lê", chủ Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai) cùng 14 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự - PC02 Công an TP HCM, bắt tạm giam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Video Le Phong

Động thái này nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra các băng nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc công ty mua bán nợ, sau khi Công an TP HCM triệt phá băng "Được Đất Bắc 620". Theo đó, nhà chức trách xác định thêm nhiều nhóm "tín dụng đen" biến tướng dưới danh nghĩa Công ty Lê Phong Gia Lai, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát và nhóm của Nguyễn Trung Đức.

Giống băng Được Đất Bắc, Phong "Lê" cũng quảng cáo hoạt động đòi nợ trên TikTok và các mạng xã hội khác, với những hình ảnh đông giang hồ, xăm trổ để gây thanh thế.

Lê Tuấn Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Chiêu đối phó công an

Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, có trụ sở tại phường Long Phước, được thành lập hồi tháng 3. Cảnh sát xác định, công ty này thực chất chỉ là vỏ bọc pháp nhân để Phong tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Khi có chủ nợ tìm đến, Phong trực tiếp thỏa thuận và ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra. Tỷ lệ ăn chia do Phong ấn định từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.

Để gây áp lực, Phong trang bị đồng phục in dòng chữ "Lê Phong Gia Lai – Mua bán nợ" cho nhân viên. Mỗi lần đi đòi tiền, anh ta chỉ đạo nhóm 5-6 người mặc đồng phục, cố tình để lộ hình xăm trên cơ thể, kéo đến nơi ở của người nợ. Tại đây, nhóm này gây sức ép, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc nạn nhân phải trả tiền.

Bước đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ hai vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm Phong "Lê" thực hiện, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Đỗ Văn Hoàng thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (trụ sở tại quận 12 cũ) để hoạt động. Hoàng hưởng 20-30% số tiền đòi được nếu ký trực tiếp, hoặc lên tới 35-40% nếu thông qua môi giới.

Những bị can có vai trò chính. Ảnh: Công an TP HCM

Liên kết 'ma quỷ' giữa các công ty đòi nợ thuê

Cơ quan điều tra còn phát hiện sự cấu kết chặt chẽ giữa các nhóm này. Công ty của Phong "Lê" từng môi giới cho Công ty TNHH DV Mua bán nợ – Bảo vệ – Vệ sĩ 620 của Hồ Thành Được (34 tuổi, chủ tài khoản TikTok "Được Đất Bắc 620", quê Đồng Tháp) thực hiện hợp đồng đòi nợ.

Ngược lại, nhóm của Nguyễn Trung Đức cũng môi giới và trực tiếp cùng người của Phong "Lê" đi đòi tiền. Băng này không chỉ hoạt động tại TP HCM mà còn di chuyển sang Đồng Nai và các tỉnh lân cận, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh.

Quy trình đòi nợ được các nhóm tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò từ người chỉ đạo, người gây áp lực, quay phim đến cảnh giới. Khi bị kiểm tra, họ lập tức xuất trình các hợp đồng mua bán nợ đã soạn sẵn để né tránh trách nhiệm.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức và cần trình báo ngay khi bị đe dọa, uy hiếp.

Quốc Thắng