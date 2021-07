Bàn về chuyển đổi số trong việc dạy, học và thi

Đại diện Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Vinschool The Harmony, tổ chức Steam for Vietnam và ca sĩ Mỹ Linh sẽ bàn về câu chuyện chuyển đổi số trong giáo dục.

Chuyển đổi số đã diễn ra trong nhiều lĩnh vực, như giao thông vận tải, tài chính ngân hàng... Trong khi đó, phải tới khi Covid-19 bùng phát, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục mới được chú ý đến do các trường học đóng cửa, việc dạy và học phải chuyển sang hình thức online. Nhưng chuyển đổi số không đơn thuần là học trực tuyến, mà còn là sự thay đổi toàn diện cả về kỹ năng sử dụng công nghệ, phương pháp giảng dạy, tư duy và năng lực quản lý, số hóa tài liệu...

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập khiến việc chuyển đổi số giáo dục ở Việt Nam chưa thể được coi là thành công. Tại nhiều trường, việc học diễn ra trực tuyến nhưng thi học kỳ vẫn phải tiến hành offline. Giáo viên và học sinh chưa sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm... Nhà trường còn lúng túng trong quá trình quản lý từ xa cũng như chưa xây dựng được một phương pháp dạy - học hợp lý. Việc kết nối mạng Internet, trang thiết bị còn thiếu, lạc hậu, kém ổn định... đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi gây ra tình trạng bất bình đằng về cơ hội học tập.

Những thực trạng và hướng giải quyết cho chuyển đổi số giáo dục sẽ được bàn trong CTO Talks phiên số 14, diễn ra từ 10h ngày 9/7.

Chương trình có sự tham gia của các diễn giả: ông Tạ Hải Tùng - Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội; ca sĩ Mỹ Linh - Đồng sáng lập Young Beat School Of Music; bà Phạm Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Vinschool The Harmony và ông Phạm Tuấn Anh - CTO Steam for Vietnam.

Các diễn giả tham gia phiên tọa đàm về chuyển đổi số giáo dục.

Ông Tạ Hải Tùng hiện là Viện trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông cũng là đồng Chủ tịch Tổ chức định vị châu Á - tổ chức chuyên môn về định vị sử dụng vệ tinh lớn nhất châu Á và châu Đại Dương từ năm 2016 đến 2019. Tháng 12/2013, ông nhận giải thưởng Quả Cầu vàng cho 10 tài năng trẻ Khoa học Công nghệ do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng. Tháng 4/2021, PGS. Tạ Hải Tùng được Tổng thống Italy trao huân chương Ordine della Stella d'Italia, tước hiệu Cavaliere - danh hiệu cao quý nhất dành tặng người nước ngoài.

Ca sĩ Mỹ Linh hiện là đồng sáng lập Young Beat School Of Music, được đánh giá là hệ thống trường đào tạo âm nhạc tư nhân hàng đầu Việt Nam với mục tiêu truyền cảm hứng, khơi gợi và phát triển những giá trị tốt đẹp thông qua giáo dục âm nhạc và nghệ thuật. Young Beat School Of Music đang đào tại hơn 1.000 học viên âm nhạc với sự tham gia của 70 giảng viên chuyên môn.

Diễn giả thứ ba trong CTO Talks là bà Trần Thị Hiền, Phó hiệu trưởng trường Trung học Vinschool The Harmony. Bà Hiền là Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hoá Phương Tây - Đại học Sư phạm Hà Nội, thành viên Hội đồng giáo dục hệ thống Vinschool. Bà cũng từng đạt giải Sáng kiến kinh nghiệm về dạy học cấp Thành phố.

Diễn giả thứ tư trong chương trình là ông Phạm Tuấn Anh, CTO của Steam for Vietnam, tổ chức phi lợi nhuận cung cấp giáo dục trực tuyến miễn phí cho trẻ em Việt Nam. Ông từng làm việc tại Microsoft và hiện là kỹ sư phần mềm tại Google. Hiện đội ngũ kỹ thuật của Steam for Vietnam có trên 25 nhân sự giỏi từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới tham gia.

Độc giả có thể gửi câu hỏi cho các diễn giả của tọa đàm "Chuyển đổi số trong giáo dục" tại phần bình luận.

Châu An