Bán chỗ đẹp xem diễu binh, diễu hành

Việc bán trước chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, du khách. Theo khảo sát sáng 27/8, giá mỗi chỗ ngồi vỉa hè ở phố Nguyễn Thái Học dao động 40.000-50.000 đồng. Một số nhà dân có tầm nhìn đẹp trên tầng hai bán chỗ ngồi khoảng 300.000-500.000 đồng mỗi người, chưa bao gồm đồ ăn, uống kèm theo. Một số nhà cũng nhận thêm dịch vụ đặt cơm xem diễu binh cho khách giữ chỗ trước.

Aroids Café ở 29A Nguyễn Thái Học cho biết đã mở đặt chỗ xem diễu binh với mức phụ thu 200.000 đồng mỗi khách. Trong buổi sơ duyệt tối 27/8, quán nhanh chóng kín chỗ và từ sáng đã có người đến giữ vị trí. Đến gần 11h, khách ngồi kín quán do cấm đường sớm. Từ vị trí trên trục Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, khách tại quán có thể quan sát các khối diễu binh đi bộ, gồm lực lượng quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ và công an.

Các tuyến phố khác có tầm nhìn xem diễu binh cũng "nở rộ" dịch vụ đặt chỗ trước. Ở đoạn vỉa hè Hùng Vương, giá thuê ghế nhựa dao động 40.000-50.000 đồng, nhiều người đã có mặt từ 2h để có chỗ đẹp.

Bên cạnh đó, một số hàng quán, khách sạn cho biết chỉ bán "rất ít" hoặc không phụ thu, không nhận đặt trước.

Đại diện Soleil Sky Bar, nằm trên tầng thượng của khách sạn Soleil Boutique ở Hàng Bông, cho biết có khoảng 30 chỗ ngồi, với 10 vị trí đẹp nhưng chỉ bán "số lượng hạn chế", còn lại để dành cho khách đặt phòng. Với vị trí tầng 12, bar có góc toàn cảnh 360 độ vào trung tâm thủ đô. Từ đây có thể quan sát trọn vẹn khu vực giao Tràng Thi - Cửa Nam - Điện Biên Phủ, nơi các đoàn diễu binh tiến về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Ba Đình.

Laika Café ở 28 Thanh Niên nằm sát khu vực tập kết diễu binh ở đường Thanh Niên - Yên Phụ, trước khi các lực lượng nhập vào tuyến chính Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, cho biết lượng khách gọi điện đặt bàn tăng cao nhưng quán không nhận giữ chỗ trước, cũng không thu phụ phí. Khách đến sớm sẽ được chọn chỗ ngồi. Từ ban công hướng ra đường Thanh Niên, khách có thể quan sát các đoàn xe cơ giới chở khí tài, xe chỉ huy cùng một số lực lượng quân đội, công an di chuyển ra để nhập đội hình diễu binh tiến vào trung tâm.

Ở chiều ngược lại, từ sáng 27/8, bà Giang Thị Thủy, chủ quán lẩu Thái ở 24A Nguyễn Thái Học, tất bật chuẩn bị tiếp đón miễn phí hoàn toàn với người dân đến xem diễu binh. Quán đã lên kế hoạch phát 200 bát bún hải sản miễn phí cho người đi xem diễu binh trong các ngày 21, 24, 27 và 30/8. Bà Thủy cho biết trong hai lần diễu binh trước đó vào 21/8 và 24/8, cửa hàng đã mở cửa cho người dân đứng theo đoàn diễu binh và nhà vệ sinh được dùng miễn phí.

"Tôi không giàu nhưng nhìn mọi người vui là thích rồi", bà nói. Khoảng 14h, bà xếp hơn 100 chiếc ghế nhựa ra vỉa hè để người dân đến sớm có chỗ ngồi đẹp xem diễu binh.

Bà Nguyễn Thị Nhung, chủ quán bún cá và nước mía ở 34C Nguyễn Thái Học, cũng sử dụng số ghế nhựa sẵn có để phục vụ người dân ngồi xem diễu binh, ai đến sớm sẽ được chỗ đẹp. Bà dự kiến sẽ có những suất xôi, cháo miễn phí trong ngày 30/8 và 2/9 cho người xem diễu binh.

Từ đêm qua, bất chấp mưa kéo dài do bão Kajiki, nhiều người dân, du khách đã đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường đoàn sơ duyệt diễu binh, diễu hành đi qua tối nay. Nhiều gia đình ba thế hệ từ các tỉnh xa như Thanh Hóa, Quảng Ninh, xếp hàng, dựng lều bạt ở Nguyễn Thái Học, Hùng Vương từ 1h đêm để có chỗ đẹp. Họ cho biết không thấy mệt mỏi mà vô cùng háo hức "được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử" kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và hai buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay với sự tham dự của khoảng 40.000 người.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Đồng thời, tại đầu cầu Khánh Hòa sẽ có phần thuyết minh trực tiếp (qua màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

