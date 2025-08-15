Bãi cỏ sông Hương hút khách hóng mát, ngắm hoàng hôn

Trần Anh Thư (ngoài cùng bên trái), sinh viên Đại học Kinh tế Huế, cho biết đây là lần đầu cô cùng nhóm bạn mang đồ ăn nhẹ và bạt trải đến bãi cỏ ven sông để hóng mát, trò chuyện.

"Bãi cỏ xanh mướt, khung cảnh nơi đây được ví như Nhật Bản giữa lòng TP Huế", Thư nói.