Bác sĩ ít tiếng tăm chăm sóc sức khỏe ông Trump khi tranh cử

Từ bác sĩ chỉnh hình không nổi tiếng ở Mỹ, Aronwald trở thành người phụ trách sức khỏe của Donald Trump, ứng viên tổng thống hàng đầu đảng Cộng hòa.

Khi tăng cường chế giễu tình trạng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden, cựu tổng thống Donald Trump cuối năm ngoái công bố báo cáo về tình trạng sức khỏe của mình sau 3 năm rời Nhà Trắng.

Tuy nhiên, đánh giá này có phần trái ngược với báo cáo y tế chi tiết mà Nhà Trắng từng công bố trong nhiệm kỳ của ông. Thay vì cung cấp thông tin về huyết áp và các loại thuốc ông Trump đã dùng, báo cáo chỉ có ba đoạn thông tin không đi kèm số liệu cụ thể, tuyên bố cựu tổng thống có "sức khỏe tuyệt vời" và khả năng nhận thức "xuất chúng".

Báo cáo y tế mới của ông Trump do Bruce A. Aronwald, bác sĩ chỉnh hình 64 tuổi ở New Jersey phụ trách. Aronwald không phải bác sĩ có tiếng tăm ở Mỹ, song là người khá nổi tiếng trong câu lạc bộ golf Bedminster của ông Trump ở New Jersey.

Tình trạng sức khỏe tổng quát của ông Biden và ông Trump được xem là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với đa số cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống. Mỹ không yêu cầu ứng viên phải công khai chi tiết về tình trạng sức khỏe, song báo cáo ngắn gọn của Trump khiến cử tri khó có thể chắc chắn liệu cựu tổng thống 77 tuổi có thực sự tốt hơn đối thủ 81 tuổi của ông.

Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo y tế mới nhất của Trump, bác sĩ Aronwald nói ông không có lý do gì để tiết lộ thêm về sức khỏe của cựu tổng thống trước thềm bầu cử.

"Tổng thống Trump không cần công bố báo cáo y tế nào khác ngoài bản đã công bố gần đây. Tổng thống khỏe mạnh và nhận thức nhạy bén, nói chung ông ấy có sức khỏe tuyệt vời", bác sĩ Aronwald nói.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Waterford, Michigan, hôm 17/2. Ảnh: AFP

Nhà bình luận S. Jay Olshansky, tác giả bài viết so sánh sức khỏe của ông Trump và ông Biden trên tạp chí Active Aging năm 2020, cho biết báo cáo của Aronwald thiếu các thông tin cần thiết về tình trạng sức khỏe của cựu tổng thống.

Tổng thống Biden trước đó công bố báo báo 6 trang, nêu chi tiết về các chỉ số xét nghiệm máu, tình trạng sức khỏe và các loại thuốc sử dụng. "Ông Joe Biden luôn minh bạch về tình trạng sức khỏe từ khi là phó tổng thống, ứng viên tranh cử tổng thống và Tổng thống Mỹ. Ông ấy tin tất cả lãnh đạo đều phải trung thực với người dân Mỹ về vấn đề này", phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates nói.

Aronwald không nổi tiếng ở Mỹ, song được cho là bác sĩ được kính trọng tại địa phương, khi thành công với dịch vụ chăm sóc riêng cho nhóm khách hàng khá giả như ông Trump. Một số bệnh nhân nói rằng Aronwald chưa bao giờ công khai tham gia vào chính trị. Hồ sơ tài trợ chiến dịch liên bang cho thấy ông chỉ từng quyên góp 1.000 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu thống đốc New Jersey Chris Christie hồi năm 2015.

Tại câu lạc bộ golf Beminster, các thành viên cho hay bác sĩ Aronwald dành khá nhiều thời gian cho ông Trump và gia đình cựu tổng thống.

Ông Trump cũng nhiều lần khen ngợi Aronwald, người đã chăm sóc sức khỏe cho ông từ năm 2021, sau khi ông rời Nhà Trắng.

"Aronwald là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở New Jersey và có thể là trong cả nước Mỹ. Ông ấy rất nổi tiếng và tôi có nhiều bạn bè là bệnh nhân của ông ấy suốt nhiều năm. Đó là bác sĩ tuyệt vời", ông Trump nói.

Các thông tin về sức khỏe của ông Trump trước đây do một bác sĩ riêng cùng các bác sĩ Nhà Trắng phụ trách. Ngày 2/12/2015, ông đăng bài trên mạng xã hội X, khi đó là Twitter, rằng "với tư cách là ứng viên tổng thống, tôi đã chỉ thị cho bác sĩ lâu năm đưa ra báo cáo y tế đầy đủ của tôi trong hai tuần. Nó sẽ cho thấy thể trạng hoàn hảo của tôi".

Báo cáo y tế chi tiết của ông Trump không được công bố ngay lập tức. Hôm sau, bác sĩ riêng của ông Trump khi đó là Harold Bornstein công bố báo cáo 4 trang nói rằng tỷ phú Mỹ sẽ là "người có sức khỏe tốt nhất được bầu làm tổng thống", cùng một vài số liệu như huyết áp, xét nghiệm PSA để sàng lọc bệnh về tuyến tiền liệt.

Khi chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016 tăng nhiệt, đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton đã công bố báo cáo sức khỏe chi tiết và thách thức ông Trump làm điều tương tự.

Với áp lực ngày càng tăng, Bornstein tiến hành cuộc kiểm tra sức khỏe khác cho ông Trump. Khi tham gia chương trình The Dr. Oz Show vào tháng 9/2016, ông Trump công bố báo cáo với nhiều thông tin chi tiết hơn như kết quả xét nghiệm máu cùng các chỉ số khác. Báo cáo kết luận ông Trump có "thể chất tuyệt vời".

Trong nhiệm kỳ tổng thống, bác sĩ đầu tiên của ông Trump là Ronny Jackson. Ông Jackson năm 2018 xuất hiện trong phòng họp báo Nhà Trắng để thông báo về kết quả xét nghiệm do Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed thực hiện, cho thấy ông Trump có sức khỏe tuyệt vời.

Kết quả rất chi tiết, nêu rõ cân nặng của ông Trump đã tăng từ 107 kg lên 108 kg. Jackson khuyến nghị ông Trump nên giảm 4-7 kg. Báo cáo sức khỏe cũng cho biết ông Trump đạt tối đa 30 điểm trong bài kiểm tra về nhận thức.

Song một số bác sĩ và chuyên gia thời điểm đó nói rằng báo cáo cho thấy ông Trump có nguy cơ mắc bệnh về tim, khi chỉ số canxi mạch vành ở mức 133, vượt ngưỡng 100 bình thường. Họ cũng chỉ ra lượng cholesterol của ông tăng. Jackson sau đó cho biết đã cho ông Trump dùng thuốc hạ mức cholesterol và khuyến nghị thêm về chế độ ăn uống của tổng thống.

Jackson, hiện là nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Texas, là người ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump và chỉ trích tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden.

Vào tháng 11/2019, ông Trump bất ngờ tới Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và phát ngôn viên của ông nói chuyến đi kéo dài 2 giờ nhằm kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Ông Trump đã công bố kết quả xét nghiệm vào năm 2019 và 2020 dưới sự giám sát của Sean Conley, người khi đó là bác sĩ của ông tại Nhà Trắng. Kết quả cho thấy ông Trump không giảm cân theo khuyến nghị của Jackson và cân nặng tiếp tục tăng lên hơn 110 kg.

Conley ủng hộ Trump sử dụng hydroxychloroquine, loại thuốc chống sốt rét, trong đại dịch Covid-19. Trong bản ghi nhớ ngày 18/5/2020, bác sĩ Conley cho biết ông đã thảo luận về những bằng chứng ủng hộ và phản đối sử dụng loại thuốc này, kết luận "lợi ích tiềm năng nhiều hơn rủi ro".

Sau khi ông Trump nhiễm Covid-19 vào mùa thu năm 2020, Conley hạ thấp mức độ nghiêm trọng về tình trạng bệnh của tổng thống, trái ngược với thông tin từ các quan chức Nhà Trắng.

Trong khi Conley thông báo Trump đã bình phục và không có triệu chứng bệnh, chánh văn phòng tổng thống Mark Meadows khi đó nói rằng tình trạng của cựu tổng thống tệ hơn nhiều. Bác sĩ Conley sau đó vẫn khẳng định tình trạng của ông Trump "rất tốt".

Kể từ sau khi tái tranh cử thất bại, ông Trump đã không cập nhật thêm bất kỳ thông tin nào về tình hình sức khỏe cho đến khi Aronwald công bố báo cáo mới.

Sinh ra ở Bridgewater, bang New Jersey, ông Aronwald từng theo học tại Đại học Syracuse, nhận bằng về chuyên khoa chỉnh hình từ Đại học Y khoa và Nha khoa New Jersey năm 1986. Đại học này sau đó giải thể và khoa chỉnh hình được chuyển về Đại học Rowan. Ông làm việc trong một bệnh viện và sau đó trở thành bác sĩ chuyên về y học thể thao.

Tới năm 2022, Aronwald gia nhập lĩnh vực bác sĩ chăm sóc sức khỏe toàn diện cá nhân, phục vụ những bệnh nhân giàu trả phí theo năm. Aronwald thường tiếp khoảng 10-12 bệnh nhân mỗi ngày. Mỗi bệnh nhân này trả thêm cho ông khoảng 1.800 USD phí thường niên, trong khi vẫn duy trì bảo hiểm y tế.

Bruce A. Aronwald, bác sĩ riêng của cựu tổng thống Trump. Ảnh: Office of Bruce Aronwald

Ira Monka, chủ tịch Hiệp hội Chỉnh hình Mỹ, cho biết Aronwald và bác sĩ riêng của ông Biden, Kevin C. O'Connor, đều có chuyên khoa chỉnh hình. Hiệp hội cho biết chuyên khoa này nhằm giúp đảm bảo toàn bộ cấu trúc và chức năng của cơ thể hài hòa và vận hành tốt.

Jack Kripsak, bác sĩ đã quen biết Aronwald 50 năm, cho biết Aronwald ban đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con gái và con rể ông Trump là Ivanka và Jared Kushner, hai người cũng có biệt thự riêng tại Bedminster. Cựu tổng thống đã liên hệ với Aronwald và đề nghị ông trở thành bác sĩ chăm sóc chính cho mình, theo Kripsak.

"Điều đó khá bất ngờ với Bruce. Ông ấy gọi cho tôi và nói 'Tổng thống Trump đề nghị tôi trở thành bác sĩ riêng của ông ấy'", Kripsak kể.

Sandeep Tungare, nhà phát triển phần mềm kiêm nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết bản thân là bệnh nhân của Aronwald trong 30 năm qua và chưa từng nghe thấy bác sĩ bày tỏ quan điểm về chính trị.

"Tôi nghĩ ông ấy là một bác sĩ giỏi", Tungare nói.

Trong báo cáo ngày 23/11/2023 về sức khỏe của ông Trump, Aronwald nói rằng ông tiến hành cuộc kiểm tra y tế gần nhất cho Trump vào ngày 23/9/2023. Ngoài những đánh giá về tình trạng thể chất và nhận thức tốt, Aronwald cũng cho biết ông Trump "đã giảm cân nhờ cải thiện chế độ ăn uống và hoạt động hàng ngày". Tuy nhiên, bác sĩ không tiết lộ cân nặng hiện tại của ông Trump.

"Sức khỏe tổng thể của ông Trump là tuyệt vời", Aronwald viết trong báo cáo.

Thanh Tâm (Theo Washington, Reuters, AFP)