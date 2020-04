Bác sĩ Anh cảnh báo máy thở Trung Quốc có thể gây tử vong

Nhiều bác sĩ Anh viết thư cho giới chức y tế, cảnh báo 250 máy thở mua từ Trung Quốc có thể gây tử vong nếu dùng trong bệnh viện.

"Chúng tôi tin rằng nếu được sử dụng, những máy thở này có thể gây tổn hại đáng kể cho bệnh nhân, bao gồm tử vong", theo bức thư đề ngày 13/4 của một bác sĩ gây mê cấp cao và chăm sóc tích cực, đại diện cho nhóm bác sĩ và quản lý cấp cao làm việc trong và quanh Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh và là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19.

Từ tháng 3, chính phủ Anh và nhiều quốc gia hối hả mua thêm thiết bị y tế, phần lớn từ Trung Quốc, để bù đắp thiếu hụt trong nguồn cung. Ngày 4/4, các bộ trưởng Anh hân hoan tuyên bố đã mua được 300 máy thở từ Trung Quốc.

"Tôi muốn cảm ơn chính phủ Trung Quốc vì đã hỗ trợ chúng tôi mua được số máy thở này", Michael Gove, quan chức cấp cao trong chính phủ Thủ tướng Boris Johnson, phát biểu trong cuộc họp báo hôm đó.

Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau đó, các bác sĩ ở Birmingham viết thư cảnh báo về 250 máy thở mẫu Shangrila 510 được sản xuất tại công ty Bắc Kinh Aeonmed, một trong những nhà sản xuất máy thở lớn của Trung Quốc.

Các bác sĩ nói rằng nguồn cung oxy của các máy thở Trung Quốc "thường xuyên thay đổi và không đáng tin cậy", trong khi chất lượng chế tạo của chúng chỉ ở mức "cơ bản". Bộ lọc của các máy này không thể được làm sạch đúng cách, điều vốn rất cần thiết khi chống lại loại virus có khả năng lây nhiễm cao, trong khi ống cấp oxy không theo tiêu chuẩn EU.

Bên cạnh những lo ngại nghiêm trọng về chất lượng máy thở, các bác sĩ cho biết một lý do nữa khiến chúng không an toàn là các thiết bị do Trung Quốc sản xuất này xa lạ với các bác sĩ Anh và không phù hợp để sử dụng trong cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay. Đặc biệt, loại máy thở này được thiết kế để sử dụng trong xe cứu thương, không phải trong bệnh viện.

"Chúng tôi mong mỏi những máy thở này bị thu hồi và được thay thế bằng các thiết bị có khả năng thông đường thở tốt hơn cho các bệnh nhân điều trị tích cực", nhóm bác sĩ viết trong bức thư gửi cho quan chức y tế Anh.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Hoàng gia London ở phía đông London, Anh hôm 21/4. Ảnh: AFP.

Chính phủ Anh từng bị chỉ trích nặng nề về cách phản ứng với Covid-19, dịch bệnh đã khiến hơn 26.000 người chết tại nước này. Các nhà phê bình cho rằng chính phủ không cung cấp đủ thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế tuyến đầu và không xét nghiệm rộng rãi.

Bác sĩ viết thư chưa cho biết những biện pháp nào đã được thực hiện để giải quyết lo ngại về máy thở. Không rõ bộ phận nào trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Anh nhận được thư, nhưng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội, cơ quan giám sát Dịch vụ Y tế Quốc gia và việc mua máy thở từ nước ngoài, cho biết trong một email rằng họ biết "mối lo ngại của các bác sĩ và đã đề cập với nhà sản xuất".

Bộ này từ chối trả lời một số câu hỏi chi tiết về bức thư, bao gồm bao nhiêu máy thở kiểu này đã được mua, tại sao mẫu đó được chọn và liệu các bác sĩ tuyến đầu có được tư vấn trước. Bộ cho biết không máy thở nào trong số này đang được sử dụng tại bệnh viện.

Giám đốc bán hàng quốc tế của Bắc Kinh Aeonmed nói "không biết" khi được hỏi liệu công ty có nắm được những lo ngại của các bác sĩ Anh về sản phẩm của mình hay không. Công ty cũng không trả lời các câu hỏi chi tiết về mẫu máy thở Shangrila 510 cũng như loại máy này đã được xuất khẩu tới những quốc gia nào.

Hồi cuối tháng 3, Hà Lan buộc phải thu hồi 600.000 khẩu trang mua từ Trung Quốc sau khi Bộ Y tế nước này phát hiện chúng không đạt tiêu chuẩn. Đầu tháng này, người đứng đầu cơ quan cung cấp y tế khẩn cấp Phần Lan từ chức sau khi lô khẩu trang trị giá hàng triệu euro từ Trung Quốc bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn.

Không chỉ khẩu trang, chính phủ Tây Ban Nha đã phải thu hồi và trả lại 50.000 bộ xét nghiệm nCoV có nguồn gốc từ Trung Quốc vì chúng chỉ chính xác 30%. Anh đã đặt hàng 3,5 triệu bộ xét nghiệm Trung Quốc nhưng không bộ nào đủ tốt để sử dụng rộng rãi. Chính phủ Anh cho biết họ đang yêu cầu nhà cung cấp hoàn tiền.

Trước những lo ngại của các nước về chất lượng thiết bị y tế xuất khẩu, chính phủ Trung Quốc cam kết "truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng" và sẽ trừng phạt nghiêm khắc những công ty bị phát hiện xuất khẩu thiết bị không đạt chuẩn, Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc họp báo hôm 15/4.

Bộ Thương mại Trung Quốc hồi đầu tháng cũng thu hồi giấy phép xuất khẩu của hai công ty, cảnh báo việc xuất khẩu thiết bị y tế kém chất lượng "làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh đất nước". Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng cho rằng một số phàn nàn từ các nước có thể là do "khác biệt trong tiêu chuẩn sản xuất" hoặc các bác sĩ châu Âu "không quen với cách sử dụng sản phẩm, thậm chí mắc sai sót".

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tâm điểm đại dịch hiện nay là Mỹ và châu Âu. Toàn cầu ghi nhận gần 3,2 triệu ca nhiễm nCoV, gần 228.000 người chết và hơn 981.000 trường hợp bình phục.

Huyền Lê (Theo NBC News)