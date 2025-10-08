Bắc Ninh gỡ khó hai dự án hơn 900 ha của VSIP

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh xác định giá đất, gỡ vướng giải phóng mặt bằng cho hai khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh I và II.

Thông tin này được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nêu tại cuộc họp với Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh về tháo gỡ khó khăn hai dự án khu công nghiệp.

Dự án VSIP Bắc Ninh I đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được tỉnh giao, cho thuê đất với diện tích khoảng 629 ha. Trong đó, diện tích khu công nghiệp là 480 ha, khu đô thị và dịch vụ khoảng 148 ha.

Hiện dự án còn vướng việc khấu trừ tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng, thuê đất; xác định giá của phần khu đô thị dịch vụ. Chủ đầu tư cũng gặp khó ở khâu làm rõ nghĩa vụ tài chính về đất với khu hỗn hợp và thủ tục chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp.

Tương tự, dự án VSIP Bắc Ninh II gặp vướng ở công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công tuyến cáp ngầm nối điện, xây khu lưu trú cho công nhân. Họ cũng gặp khó khăn trong điều chỉnh quy hoạch nhằm nâng công suất nhà máy cấp nước sạch, xử lý nước thải khu công nghiệp. Dự án này có tổng diện tích hơn 282 ha, trong đó 239 ha đã được duyệt thu hồi đất và có phương án bồi thường.

Một góc khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Ảnh: Gia Chính

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, báo cáo lại việc xác định giá đất tại dự án VSIP Bắc Ninh I để làm rõ nghĩa vụ tài chính cho nhà đầu tư. Cơ quan Thuế tỉnh làm rõ nguyên nhân các quyết định giao đất mà không xác định đơn giá thuê.

Với dự án thứ hai, UBND xã Yên Phong và Sở Tài chính cần khảo sát giá đất trên địa bàn, làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh cũng đồng ý cho Công ty VSIP Bắc Ninh bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Dự án được duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu để mở rộng quy mô, nâng công suất nhà máy cấp nước sạch, trạm xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của thủ đô. Những năm gần đây, tỉnh nằm trong số thị trường vùng ven phát triển nhiều phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới được đánh giá là "siêu tỉnh công nghiệp" với quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. 9 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được hơn 270 dự án với tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh hơn 4,5 tỷ USD, cao nhất cả nước.

Ngọc Diễm