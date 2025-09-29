Bắc Ninh duyệt quy hoạch phân khu đô thị 2.600 ha có sân golf, casino

Phân khu 7 đô thị Bắc Giang có quy mô gần 2.600 ha, định hướng phát triển khu đô thị sinh thái có sân golf, casino.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 cho phân khu 7, đô thị Bắc Giang, thuộc địa bàn hai phường Yên Dũng và Tiền Phong. Phân khu giáp hai khu công nghiệp Yên Lư và Vân Trung, dự kiến hình thành khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hóa tín ngưỡng.

Phân khu này có diện tích gần 2.600 ha, được chia thành 3 khu quy hoạch. Khu A rộng gần 830 ha sẽ phát triển du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng gắn với vùng núi Nham Biền nhờ lợi thế có chùa Kem và Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Nhiều hoạt động du lịch dự kiến tổ chức gồm hành hương, thiền định, chăm sóc sức khỏe, công viên vui chơi giải trí.

Khu B rộng gần 1.100 ha sẽ phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp, giáo dục với các không gian cho hoạt động leo núi, cắm trại, văn hóa cộng đồng, khóa học sinh tồn, bảo vệ môi trường. Khu này hình thành tuyến dịch vụ "từ sông lên suối" kết nối từ cảng sông Cầu đến du lịch sân golf.

Còn khu C rộng 666 ha dự kiến hình thành khu du lịch gắn với tiềm năng sân golf, kèm các dịch vụ tiện ích như sân golf, casino, khách sạn cao cấp.

Toàn phân khu được tổ chức các không gian du lịch theo chủ đề trải dài từ đông sang tây gắn với dãy núi Nham Biền, các công trình tôn giáo, tín ngưỡng và khu vực sân golf. Những khu vực điểm nhấn tầng cao có thể lớn hơn 5 tầng nhưng không quá 12 tầng.

UBND tỉnh giao địa phương phục hồi hệ sinh thái ở vùng núi Nham Biền, đồng thời áp dụng các mô hình kinh tế sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Trước đó, cùng khu vực này, UBND tỉnh đã phê duyệt khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư. Ngoài các hạng mục nhà thấp tầng, nhà xã hội, dự án cũng dành gần 90 ha để phát triển các hạng mục du lịch thể thao, trong đó có sân golf 18 hố.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của thủ đô. Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh mới được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Mới đây, liên danh của Vingroup cũng được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD.

