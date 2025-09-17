Bắc Ninh đốc thúc tiến độ khu đô thị sân golf của công ty con Vinhomes

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất có dự thảo phương án giải phóng mặt bằng khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền trước ngày 5/11.

Nội dung trên được nêu trong kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh tại hội nghị kiểm điểm tiến độ khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền.

Dự án nằm tại phường Tiền Phong, một mặt giáp núi Nham Biền, mặt còn lại giáp quốc lộ 17. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - công ty con của Vinhomes (tỷ lệ sở hữu 99,8%).

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND phường Tiền Phong, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, báo cáo tiến độ hàng tuần. Việc giao đất đợt 1 với diện tích hơn 33 ha cần hoàn thành trước 25/10.

Với các hộ dân còn lại, Trung tâm phát triển quỹ đất cần có phương án giải quyết trước 30/10 và dự thảo phương án giải phóng mặt bằng trước ngày 5/11. Dự kiến địa phương chi trả xong tiền giải phóng mặt bằng trong tháng 12.

Tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng.

Trước đó, chủ đầu tư Thái Sơn đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền. Dự án có tổng diện tích khoảng 134 ha, hiện trạng là đất đồi núi tự nhiên, đất ở và nông nghiệp.

Theo quy hoạch, dự án gồm 979 căn nhà ở thấp tầng, được xây trên diện tích 8,9 ha; nhà ở xã hội cao 6 tầng quy mô 4,3 ha và các công trình thương mại dịch vụ khoảng 3 ha. Dự án cũng dành gần 90 ha để phát triển các hạng mục du lịch thể thao, trong đó có sân golf 18 hố cùng công trình phụ trợ.

Khu đô thị sẽ đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 5.800 người. Tổng vốn đầu tư gần 6.600 tỷ đồng, trong đó gần 570 tỷ là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư cho biết sẽ hoàn thành dự án trong 72 tháng (6 năm). Từ tháng 8/2030, dự án có thể đưa vào vận hành, kinh doanh.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của thủ đô.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh mới được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển các phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Mới đây, liên danh của Vingroup cũng được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD.

Ngọc Diễm