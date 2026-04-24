Bắc Ninh dành 1.000 ha đất sạch đón 'đại bàng' bán dẫn, UAV

Bắc Ninh đã có sẵn 500 ha quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận dự án quy mô lớn và bổ sung 500 ha trong năm nay.

Tại diễn đàn "Kết nối FDI 2026" chiều 24/4, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết tỉnh xác định chuyển sang thu hút đầu tư nước ngoài chọn lọc, đặt chất lượng và tính bền vững làm tiêu chí hàng đầu.

Ông Sơn tiết lộ tỉnh đã chuẩn bị sẵn khoảng 500 ha quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp. Quỹ đất này đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiếp nhận được ngay dự án quy mô lớn, công nghệ cao. "Thủ phủ sản xuất công nghiệp" dự tính bổ sung 500 ha tiếp theo trong năm nay.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, tại sự kiện. Ảnh: VCCI

Về lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, ông Phạm Văn Thịnh, Phó chủ tịch tỉnh, cho biết họ có lợi thế với lĩnh vực công nghiệp, điện tử, với nhiều nhà cung ứng cho Samsung, Apple. Một số "đại bàng" bán dẫn cũng chọn "làm tổ" tại địa phương như Amkor, Hana Micron. Dự kiến cuối quý IV, nhà máy đúc chip đầu tiên tại tỉnh sẽ đi vào hoạt động.

Từ thực tế trên, Bắc Ninh kỳ vọng hình thành được một cụm ngành chiến lược về bán dẫn hoàn thiện, từ sản xuất tấm wafer (tấm bán dẫn), đóng gói, kiểm thử, cùng các ngành hóa chất phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng muốn thu hút các lĩnh vực phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), robotics, thiết bị bay không người lái, sản xuất linh kiện hàng không, nhằm phục vụ cho các ngành công nghệ mới và dự án sân bay quốc tế Gia Bình trong tương lai. Việc thu hút FDI chất lượng cao, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại được kỳ vọng giúp địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chia sẻ "bí quyết" thu hút được doanh nghiệp nước ngoài chất lượng cao, ông Thịnh cho biết cách hiệu quả nhất là "chăm lo cho các nhà đầu tư hiện hữu", từ đó lan tỏa niềm tin vào môi trường đầu tư. "Nếu họ chỉ ra được địa phương nào làm tốt hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực làm tương tự", ông Thịnh nói.

Về thể chế và môi trường đầu tư, Bắc Ninh triển khai cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, kịp thời hỗ trợ các dự án trọng điểm.

Họ là địa phương thu hút FDI lớn thứ hai cả nước năm 2025. Đến nay, tỉnh thu hút hơn 3.500 dự án từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 49 tỷ USD. Khu vực FDI đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP, với mức tăng hơn 10% năm 2025 và 9,8% trong quý I.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC) lưu ý việc thu hút FDI cần được nhìn nhận rõ thách thức. Một trong những thách thức lớn là mức độ liên kết giữa doanh nghiệp ngoại và nội còn hạn chế, dẫn tới tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành thấp, số doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị còn nhỏ.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Kim In Woo, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), cho biết khi mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội được tăng cường, đồng thời doanh nghiệp nội nâng cao được năng lực về quản lý chất lượng, sản xuất, giao hàng, chuỗi cung ứng sẽ trở nên bền vững và cạnh tranh hơn.

Ông Kim cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh tập trung vào các ngành công nghệ cao, việc chỉ dựa vào năng lực gia công, lắp ráp sẽ khó có thể đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững. Ông khuyến nghị Việt Nam chú trọng nâng cao độ chính xác của quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như phát triển đội ngũ kỹ sư và cán bộ quản lý trung cấp.

Bên cạnh đó, tính dự báo của chính sách và sự nhất quán trong thực thi hành chính ngày càng trở nên quan trọng. Ông cũng lưu ý rằng doanh nghiệp FDI hiện không chỉ dựa vào các chính sách ưu đãi khi đưa ra quyết định đầu tư, mà quan tâm đến khả năng vận hành ổn định trong môi trường pháp lý minh bạch, nhất quán, có tính đoán định.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh định hướng chiến lược trong hợp tác đầu tư nước ngoài của Việt Nam là thu hút FDI có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa làm trung tâm. Đồng thời, nhà điều hành coi liên kết giữa FDI và doanh nghiệp nội là điểm nghẽn lớn nhất cần được tháo gỡ. Do đó, Việt Nam sẽ tập trung phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, đồng thời thiết kế các cơ chế phù hợp để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tiến tới hình thành các chuỗi giá trị để doanh nghiệp Việt tham gia sâu và thực chất hơn.

Thủy Trương