Bắc Ninh có thêm gần 1.400 căn nhà ở xã hội

Khu nhà xã hội tại khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 của Tập đoàn Danko vừa được duyệt chủ trương đầu tư.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 có tổng diện tích hơn 3 ha, nằm tại phường Đa Mai (thuộc TP Bắc Giang cũ).

Dự án được xây dựng trên ô đất ký hiệu OXH01 và OXH02, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng nổi, một tầng hầm. Nguồn cung dự kiến gần 1.400 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.800 người.

Một số hạng mục khác tại dự án gồm khu thương mại dịch vụ, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân, đường nội bộ, cây xanh...

UBND tỉnh Bắc Ninh đồng thời chấp thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Danko là chủ đầu tư dự án. Được thành lập vào năm 2012, Tập đoàn Danko hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Doanh nghiệp này đứng sau nhiều dự án nhà ở, khu đô thị ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa...

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Tới cuối năm 2025, tỉnh hoàn thành hơn 15.900 căn, đạt chỉ tiêu Thủ tướng giao trong đề án xây một triệu căn nhà xã hội đến 2030. Năm nay, Bắc Ninh đăng ký hoàn thành 20.000 căn, vượt chỉ tiêu được giao hơn 2.000 căn.

Đình Trí