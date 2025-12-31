Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định phân công được công bố tại hội nghị do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thôi giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhận nhiệm vụ mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Hoàng Phong

Bà Nguyễn Thị Thu Hà 55 tuổi, quê Ninh Bình; phó giáo sư, tiến sĩ Tâm lý học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Bà từng là Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau đó, bà được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và đảm nhiệm cương vị này trong 3 năm. Tháng 3/2023, bà Nguyễn Thị Thu Hà được hiệp thương giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng; là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng hiện là ông Phạm Gia Túc, với 4 Phó chánh gồm bà Nguyễn Thị Thu Hà và các ông Lê Khánh Toàn, Võ Thành Hưng, Đặng Khánh Toàn.

Vũ Tuân