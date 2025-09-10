Ba Lan tuyên bố hạ loạt 'UAV xâm phạm' khi Nga tập kích Ukraine

Quân đội Ba Lan thông báo bắn hạ một số UAV trong không phận, cùng thời điểm Nga tiến hành đòn tập kích nhằm vào miền tây Ukraine.

"Vùng trời Ba Lan liên tục bị các vật thể nghi là máy bay không người lái (UAV) xâm phạm, trong lúc Nga tập kích mục tiêu tại Ukraine. Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch phát hiện và vô hiệu hóa những vật thể này. Các binh sĩ đang tìm kiếm mảnh vỡ của các mục tiêu bị bắn hạ", Bộ tư lệnh quân đội Ba Lan cho biết hôm nay.

Đây là lần đầu quân đội Ba Lan tuyên bố khai hỏa và đánh chặn khí tài xâm phạm không phận kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Giới chức Ba Lan kêu gọi người dân ở trong nhà, cảnh báo rằng các tỉnh Podlaskie, Mazowieckie và Lublin là những nơi đối mặt nguy cơ cao nhất.

Bệ tên lửa phòng không và trực thăng Ba Lan tham gia diễn tập tháng 6/2022. Ảnh: BQP Ba Lan

"Bộ tư lệnh tác chiến của quân đội Ba Lan đang theo dõi tình hình, các lực lượng và đơn vị trực thuộc cũng duy trì trạng thái sẵn sàng lập tức ứng phó", cơ quan này cho biết, nhưng chưa công bố số lượng UAV xâm nhập không phận nước này và bị bắn hạ.

AMK Mapping, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi chiến sự Ukraine, nhận định ít nhất 8 UAV đã bay vào không phận Ba Lan, trong đó hai chiếc bị bắn hạ và một phi cơ lao xuống đất.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cùng ngày cho biết Ba Lan đã đóng cửa 4 sân bay trong thời gian UAV bay vào không phận. Trong số này có sân bay Rzeszow - Jasionka ở miền đông Ba Lan, điểm trung chuyển vũ khí viện trợ của phương Tây cho Ukraine, cùng sân bay chủ chốt Chopin ở thủ đô Warsaw.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine trước đó thông báo "UAV Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, gây ra mối đe dọa đối với thành phố Zamosc", nhưng nhanh chóng gỡ bỏ bản tin này.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí Ba Lan, Nga và Ukraine. Đồ họa: FT

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, tên lửa của Moskva và Kiev từng vài lần bay vào không phận Ba Lan. Phần lớn trong số này là tên lửa hành trình Nga phóng nhằm vào miền tây Ukraine, các quả đạn thường bay qua vùng trời Ba Lan trong thời gian ngắn để hướng tới mục tiêu.

Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 11/2022, khi một tên lửa phòng không S-300 Ukraine bay qua biên giới và rơi xuống ngôi làng trên lãnh thổ Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Ba Lan sau đó thường xuyên kích hoạt hệ thống phòng không và triển khai tiêm kích để ứng phó.

Một UAV nghi của Nga hôm 18/8 bay vào Ba Lan rồi lao xuống đất, phát nổ tại cánh đồng ngô cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km. Vụ nổ không gây thương vong, song làm vỡ cửa sổ một số ngôi nhà gần đó. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan thừa nhận phòng không nước này không phát hiện được phi cơ, dù duy trì trạng thái trực chiến.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)